شوبير يكشف تفاصيل مشادته مع رئيس الزمالك داخل اتحاد الكرة

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أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق
كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، تفاصيل المشادة التي نشبت بينه وبين رئيس الزمالك، عند حضور الأخير أحد جلسات الاتحاد رغم إيقافه من لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي حينها.
وكان رئيس الزمالك، حضر جلسة اتحاد الكرة في شهر فبراير الماضي، والتي عقدت بين رؤساء الأندية المصرية لمناقشة أزمة مؤجلات الدوري، رغم إصدار لجنة الانضباط بـ"كاف" قرار بمنعه من ممارسة أي نشاط رياضي.
وقال شوبير في حواره مع الإعلامي إسلام الشاطر، على قناة النادي الأهلي: "رئيس نادي الزمالك حضر الاجتماع رغم إيقافه وقتها، فدخلت في حالة ثورة وعصبية شديدة".
واستكمل حارس مرمى الأهلي السابق: "رئيس الزمالك قاللي انت زعلان ليه، فُلان وفُلان هما اللي قالولي إنك بتهيج الدنيا على الزمالك وبتقول وتعيد ضده"، مشيرًا إلى أن الثنائي الذي أشار إليه رئيس الزمالك كانا من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة وقتها.
وأضاف شوبير: "احتراما إن أنا على الهواء مش هقول على اسم الثنائي، لكن رئيس الزمالك أعلن صراحة إنهم بيتهموني بتهييج الرأي العام ضد الزمالك".
وتابع: "قلت لرئيس الزمالك فُلان وفُلان اللي بتقولي عليهم موجودين في الاجتماع دلوقتي اسألهم، رد الثنائي وقالوا والمصحف الشريف ما قلنا حاجة".
وأردف: "أعدت عليهم السؤال تاني قالوا لا ماحصلش مننا، فوجهت كلامي لرئيس الزمالك وقلتله شوفت وسمعت بنفسك؟".
وأشار أحمد شوبير، إلى أن مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق، كان يدار بمنتهى العشوائية، وأنه كان يأمل عند دخوله المجلس كنائب لرئيسه هاني أبو ريدة، أن تعمل لجان الاتحاد بشكل أكثر احترافية إلا أن ذلك لم يحدث، حد قوله.
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