10 أهلي و5 زمالك ضمن 32 لاعبا في قائمة المنتخب لمواجهتي كينيا وجزر القمر

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن قائمة اللاعبين المنضمين لمعسكر الفراعنة يوم 5 نوفمبر المقبل في إطار استعداداته لمباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل في إطار التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وشملت القائمة 32 لاعبا هم:

محمد الشناوي (الأهلي) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (صلائع الجيش) أحمد فتحي (الأهلي) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الأهلي) عبدالله جمعة (الزمالك) محمود وحيد (الأهلي) محمد حمدي (بيراميدز) محمود علاء (الزمالك) رامي ربيعة (الأهلي) باهر المحمدي (الإسماعيلي) أيمن أشرف (الأهلي) طارق حامد (الزمالك) عمرو السولية (الأهلي) حمدي فتحي (الأهلي) عمر جابر(بيراميدز) عبدالله السعيد (بيراميدز) محمد مجدي أفشة (الأهلي) حسين الشحات (الأهلي) أحمد السيد زيزو (الزمالك) محمد فاروق (بيراميدز) إسلام عيسى (بيراميدز) حسام حسن (سموحة) مروان حمدي (وادي دجلة) أحمد جمعة (المصري) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي) محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي).

ويبدأ المنتخب تجمعا مفتوحا غدا الاثنين ويستمر لمدة 3 أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين قبل أن يبدأ الفريق يوم 5 نوفمبر تجمعه بمعسكر مغلق في مدينة برج العرب بالإسكندرية، بمشاركة 26 لاعبا بدون اللاعبين المحترفين لخوض مباراة ودية يوم ٧ نوفمبر وفي حالة تعذر إقامة اللقاء الودي ستخوض المجموعة تجربتين وديتين بينهما "تراي ماتش"، قبل حسم القائمة النهائية وهو الأمر الذي دفع حسام البدري وجهازه المعاون في اختار هذا العدد لمواجهة كل الظروف الطارئة.

ويبدأ اللاعبون المحترفون في التوافد على المعسكر يوم 10 نوفمبر على أن تكتمل الصفوف يوم 11 قبل 72 ساعة من مباراة كينيا الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا 2021 في الكاميرون.