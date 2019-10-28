عاجل.. مؤمن زكريا يظهر في مران الأهلي بالتتش

ظهر مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الإثنين، على هامش تدريبات الفريق بملعب مختار التتش في الجزيرة.

وحرص عدد من لاعبي النادي الأهلي على مغادرة المران ومصافحة مؤمن زكريا، والذي يغيب عن التدريبات طوال الفترة الماضية بسبب تدهور حالته الصحية، وخضوعه للعلاج.

وينفذ زكريا برنامجا علاجيا في الفترة الجارية، بتوصية من أطباء ألمان مسئولين عن حالته بالتنسيق مع إدارة النادي الأهلي، والمقرر أن يسافر مجددا في الفترة المقبلة للخضوع لفحوصات طبية جديدة.

مؤمن زكريا يظهر في احتفال الأهلي.. ويستلم "روشتة" العلاج

وكان من المقرر أن يسافر مؤمن زكريا إلى ألمانيا مُجدداً، لمتابعة مراحل علاجه، للتعافي سريعاً والعودة إلى ممارسة كرة القدم، مع القلعة الحمراء، وكان اللاعب قد ظهر في احتفال الأهلي بالتتويج بدرع الدوري ال41، وأكد أنه يسعى للعودة إلى الملاعب في أقرب فرصة.

وقال مؤمن في تصريحات تليفزيونية، لقناة "Time Sports" خلال تواجده في حفل التكريم: "فخور بتكريم بيتي النادي الأهلي لي، وأنا واحد من أبناء القلعة الحمراء، وإن شاء الله في أقرب فرصة سوف أنضم لهم في الملعب".

وأضاف مؤمن زكريا: "لقب الدوري الأخير كان من لقباً غالياً ومن أصعب البطولات في تاريخ النادي الأهلي، واشتقت لمباريات القمة، أكثر من أي شئ آخر، وأتمنى التواجد في المباريات القادمة".

وقامت إدارة الأهلي، بتكريم اللاعب الدولي المصري، خلال حفل التتويج بدرع الدوري المصري الممتاز، حيث خصصت الإدارة إحدى فقرات الحفل لتكريم مؤمن زكريا ودعمه خلال فترة علاجه، وذلك من خلال عرض فيديو مسجل لأهداف جناح الفريق، إضافة إلى منحه ميدالية ودرع تكريمي.

كان مؤمن زكريا، جناح النادي الأهلي، قد حصل على روشتة علاج من الطبيب الألماني المختص بمتابعة حالته الصحية، تضمنت تفاصيل البرنامج العلاجي الذي سيخضع له خلال المرحلة المقبلة.