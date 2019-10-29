عاجل.. منتخب كينيا يدرس الانسحاب من مواجهة مصر

يدرس منتخب كينيا الانسحاب من مواجهة المنتخب الوطني، في افتتاح مباريات دور المجموعات لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون، يوم 14 نوفمبر المقبل.

وذكر موقع "سيتيزين" الكيني، أن منتخب كينيا سيتخذ قرارا بالانسحاب من مواجهة مصر خلال الساعات المقبلة، بسبب تعرض الاتحاد الكيني لكرة القدم لأزمة مالية طاحنة، خلال الفترة الماضية.

وأشار الموقع، إلى أن رئيس الاتحاد الكيني، أكد أن النشاط الكروي في بلاده مهدد بالتجميد من قبل الفيفا بسبب المشاكل والأزمات، التي تعرض لها الاتحاد خلال الفترة الماضية لعدم وجود دعم مالي من وزارة الرياضة.

وأوضح الموقع، أنه من الصعب على المنتخب الكيني السفر إلى الإسكندرية لمواجهة الفراعنة بسبب عدم قدرتهم على سداد المستحقات المالية المتأخرة إلى شركات الطيران والفنادق.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا هدد الاتحاد الكيني خلال الأيام الماضية بتجميد نشاطه بشكل رسمي بسبب وجود تجاوزت في العملية الانتخابات.

ووفقا موقع نيروبي نيوز الكيني أن موسينجو رئيس الاتحادات الرئيسية بـ"فيفا" أرسل خطابا إلى الاتحاد الكيني يهدده بتجميد النشاط في حالة عدم حل الأزمة نهائيا.

المنتخب يستعد لمباراتى كينيا وجزر القمر

وكان المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري أعلن دخوله في معسكر مغلق يوم 5 نوفمبر استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر، المقرر لهما يومى 14 و18 نوفمبر المقبل.

واستقر البدري على قائمة تضم كلا من محمد الشناوى ومحمود وحيد وحسين الشحات ورامى ربيعة وعمرو السولية وحمدى فتحى وأحمد فتحى ومحمد مجدى قفشة ومحمد هانى وأيمن أشرف، بينما من الزمالك كلاً من: محمد عواد وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة وطارق حامد ومحمود علاء، رجب بكار ومحمد حمدى وعبد الله السعيد ومحمد فاروق وإسلام عيسى وعمر جابر، ومحمد بسام وباهر المحمدى، وحسام حسن، ومروان حمدى، وأحمد جمعة وأحمد حجازى ومحمد صلاح محمد النني وأحمد حسن كوك، ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمود عبدالمنعم كهربا.