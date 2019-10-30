عبد الحفيظ ساخرا من رئيس الزمالك: "أبو أمير بيتفرج على أفلام رعب كتير"

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سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي
سخر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من القصة المتداولة خلال الأيام الماضية عن اشتباكه مع المدير الفني للفريق رينيه فايلر قائلا "أصل أبو أمير متوتر وبيزعل شوية".
وأضاف "عبد الحفيظ"، خلال استضافته في برنامج "سهرة مع" المذاع عبر فضائية "الأهلي" مع الإعلامي إسلام الشاطر، أن القصة كلها مفبركة من شخص بعينه، "هو أبو أمير تلاقيه بس بيتفرج على أفلام رعب كتير الفترة اللي فاتت".
وشدد على أن هناك احترام متبادل بينه وبين المدير الفني للفريق رينيه فايلر، والعلاقة معه كلها حب ومودة فقط، مؤكدا أنه لا يتدخل نهائيا في الأمور الفنية لأنها ليست من وظائفه.
وتابع: "عمرك ما هتلاقي في النادي الأهلي لاعيب بيتطاول على رئيس نادي، ولا حد بيرفع سكينة على حد، ولا الكلام اللي بنسمعه في حتت تانية ده، استحالة، إحنا الأهلي ودي شخصية ومبادئ النادي الأهلي اللي دايما ماشيين عليها منذ 1907".
وعقب مدير الكرة على هجوم أحد رؤوساء الأندية لى الفريق بشكل متواصل قائلا: "مش هينفع الأسلوب ده في التعامل مع الأهلي، لو دي طريقتك مع الكل، وأنت بتتعامل مع الأهلي لازم تمسح جزمتك في بنطلونك قبل ما تتكلم علينا، إحنا في الصدارة دايما، أنت بتتكلم مع كيان وتاريخ وإدارة وجماهير".
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