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الأهلي يعلن عن الزي الثالث هذا الموسم (صور)

09:46 م | الأربعاء 30 أكتوبر 2019
كتب: علي سمير وأحمد خالد
الأهلي يعلن عن الزي الثالث هذا الموسم (صور)

جونيور أجاي بزي الأهلي الجديد

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أعلن النادي الأهلي عن الزي الثالث له هذا الموسم، للمشاركة به في المباريات للموسم الجديد (2019 - 2020).

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للنيجيري جونيور أجاي مرتديا الزي الثالث وكتب عليها: "إليكم الزي الثالث".

وكان النادي الأهلي أعلن عن الزي الأول والثاني خلال الفترة الماضية، وارتدى الطاقم الجديد خلال الفترة الماضية، وكان البداية في مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية على ملعب برج العرب في إطار إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الاهلي يطير إلى معسكر غدا في الإمارات

ويتوجه الفريق الأحمر غدا إلى الإمارات لإقامة معسكر مغلق هناك استعدادا نظرا لإيقاف بطولة الدوري العام خلال الفترة الحالية، نظرا لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عام والتي تقام في مصر من يوم 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر.

ويستمر المعسكر لمدة 8 أيام، يخوض خلاله الفريق مباراة ودية مع أحد الفرق الأوروبية التي تقيم معسكر هناك أيضا، حيث يضم المعسكر جميع اللاعبين بما فيهم الدوليين.

 

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