الأهلي يعلن عن الزي الثالث هذا الموسم (صور)

أحدث الأخبار
جونيور أجاي بزي الأهلي الجديد
أعلن النادي الأهلي عن الزي الثالث له هذا الموسم، للمشاركة به في المباريات للموسم الجديد (2019 - 2020).
ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للنيجيري جونيور أجاي مرتديا الزي الثالث وكتب عليها: "إليكم الزي الثالث".
وكان النادي الأهلي أعلن عن الزي الأول والثاني خلال الفترة الماضية، وارتدى الطاقم الجديد خلال الفترة الماضية، وكان البداية في مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية على ملعب برج العرب في إطار إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ويتوجه الفريق الأحمر غدا إلى الإمارات لإقامة معسكر مغلق هناك استعدادا نظرا لإيقاف بطولة الدوري العام خلال الفترة الحالية، نظرا لمشاركة المنتخب الوطني في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عام والتي تقام في مصر من يوم 8 نوفمبر حتى 22 من نفس الشهر.
ويستمر المعسكر لمدة 8 أيام، يخوض خلاله الفريق مباراة ودية مع أحد الفرق الأوروبية التي تقيم معسكر هناك أيضا، حيث يضم المعسكر جميع اللاعبين بما فيهم الدوليين.
ريال بيتيس
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
سيلتا فيجو
ريال مدريد
0
:
0
10:15 PMالدوري الإسباني
ليجانيس
فيتوريا جيماريش
0
:
0
10:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بيلينينسيش
بنفيكا
0
:
0
10:15 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بورتيمونينسي
نادي فاماليساو
0
:
0
11:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
نادي جل فيسنتي
تشيلسي
0
:
0
10:05 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
مانشستر يونايتد
فالنسيا
1
:
1
08:00 PMالدوري الإسباني
إشبيلية
ريال سوسييداد
1
:
2
08:00 PMالدوري الإسباني
ليفانتي
أتلتيك بلباو
2
:
0
09:00 PMالدوري الإسباني
إسبانيول
نابولي
2
:
2
08:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
أتلانتا
سامبدوريا
0
:
0
10:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
ليتشي
ساسولو
0
:
0
10:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
فيورنتينا
كالياري
0
:
0
10:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بولونيا
أودينيزي
0
:
0
10:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
روما
يوفنتوس
0
:
0
10:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
جنوى
لاتسيو
0
:
0
10:00 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
تورينو
جينيراسيون فوت
0
:
1
08:00 PMكأس الكونفدرالية الإفريقية
اسايي اف سي
ريو آفي
1
:
1
07:00 PMالدوري البرتغالي الممتاز
موريرينسي
ماريتيمو
1
:
0
08:45 PMالدوري البرتغالي الممتاز
بورتو
يوسفية برشيد
1
:
1
06:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
المغرب التطواني
ليفربول
1
:
2
09:30 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
آرسنال
أستون فيلا
0
:
0
09:45 PMكأس رابطة الأندية الإنجليزية
وولفرهامبتون واندررز
كايزرسلاوترن
2
:
2
07:30 PMكأس ألمانيا
نورنبيرج
فيرل
1
:
1
07:30 PMكأس ألمانيا
هوليستن كيل
فولفسبورج
1
:
6
07:30 PMكأس ألمانيا
لايبزيج
فيردر بريمن
4
:
1
07:30 PMكأس ألمانيا
هايدنهايمر
فورتونا دوسلدورف
0
:
1
09:45 PMكأس ألمانيا
أف سى ارتسجبيرجه
بوروسيا دورتموند
0
:
0
09:45 PMكأس ألمانيا
بوروسيا مونشنجلادباخ
سانت باولي
0
:
2
09:45 PMكأس ألمانيا
آينتراخت فرانكفورت
هيرتا برلين
0
:
0
09:45 PMكأس ألمانيا
دينامو دريسدين
الحد
2
:
2
05:00 PMكأس ملك البحرين
المالكية
الرفاع الشرقي
3
:
1
05:00 PMكأس ملك البحرين
مدينة عيسى
الرفاع
2
:
0
07:30 PMكأس ملك البحرين
الأهلي المنامة
الشباب
2
:
0
07:30 PMكأس ملك البحرين
سترة
تعليقات الفيسبوك