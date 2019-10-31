الشحات: بداياتي مع الأهلي سيئة.. وسئمت من مقولة "أبو 150 مليون"

أكد حسين الشحات لاعب فريق النادي الأهلي لكرة القدم، أن الفترة الأولى له مع الفريق الأحمر، يعتبرها أنها الفترة الأسوأ طوال مسيرته الكروية، بسبب تدني مستواه الفني، على حد قوله.

وقال الشحات في حواره مع الإعلامي إسلام الشاطر، في برنامج "سهرة مع"، المذاع على قناة النادي الأهلي، إنه قدم في بداياته مع الأهلي أسوأ مستوياته منذ بدأ لعب كرة القدم، لافتًا إلى أن الضغوطات التي كانت عليه بسبب المبلغ الضخم الذي تعاقد به الأهلي معه لم يكن سببًا في تدني مستواه كما أشار البعض.

وأضاف جناح الأهلي الحالي، أن السبب الرئيسي في تقديمه مستوى سيئا في البداية، يعود إلى كونه جاء في نصف الموسم، متابعًا: "مكانش في فترة إعداد ودخلت على الفريق بشكل مباشر وبدون ما أكون ادربت لفترة طويلة".

الشحات: تعرضت لانتقادات "غريبة"

وأوضح الشحات، أنه تعرض لانتقادات "غريبة" خلال الفترة الأولى له مع الأهلي حد وصفه، مضيفًا: "أقسى انتقاد تعرضت له إنه كان كل شوية حد يقابلني يقولي انت أبو 150 مليون؟ فين اللي بتقدمه للأهلي؟ وده كان بيضايقني ويزعلني جدًا".

وشدد الشحات على أن معسكر الإعداد الذي أقامه الأهلي في إسبانيا أثناء توقف الدوري بسبب كأس أمم أفريقيا كان نقطة فارقة في تطور مستواه مع الفريق الأحمر قائلًا: "في المعسكر قولت لنفسي ماينفعش أكمل كده ولازم أدوس على نفسي وأرجع حسين اللي الناس عارفاه، وبالفعل قدمت مستوى كبيرا في المعسكر ورجعت تألقت في أول مباراة بعد التوقف أمام المقاولون العرب".

وأشار اللاعب إلى أن الفارق بين مستواه مع مارتن لاسارتي ومستواه مع رينيه فايلر، هو الجاهزية التي أصبح عليها تحت قيادة الفريق، عكس بداياته التي لم يكن جاهزًا خلالها من الناحية البدنية والذهنية.