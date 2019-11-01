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الزمالك يغرى "كهربا" للعودة و"شيكابالا" يتعافى من الإصابة

01:47 ص | الجمعة 01 نوفمبر 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيرى
الزمالك يغرى "كهربا" للعودة و"شيكابالا" يتعافى من الإصابة

محمود كهربا لاعب أفيس البرتغالي

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فتح مجلس إدارة نادى الزمالك الباب أمام عودة اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" للفريق مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وأكد أمير مرتضى، المشرف العام على الفريق، أن "كهربا" لاعب مهم، وما زال على ذمة النادى بعقد موثق وسارٍ، وقال: "اللاعب اختار الطريق الخطأ، وحال رغبته فى العودة إلى ناديه نرحب به والباب مفتوح أمامه بشروط سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين وقتها".

من ناحية أخرى، انتظم الفريق، أمس الخميس، فى معسكر مغلق بمدينة 6 أكتوبر، بوجود جميع اللاعبين بمن فيهم الخماسى المحترف، والعناصر الدولية، بينما غاب ثلاثى المنتخب الأولمبى مصطفى محمد وإمام عاشور والحارس محمد صبحى لوجودهم مع منتخب الفراعنة الذى يستعد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

ميتشو يجتمع بلاعبي الزمالك

وحرص الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق، على عقد جلسة مع اللاعبين، لتوضيح أهمية المعسكر، وضرورة التزام الجميع خلاله بالتعليمات، مطالباً بنسيان الفترة الماضية التى شهدت تراجعاً كبيراً فى الأداء، إلى جانب وجود العديد من المشاكل البدنية والفنية، مشدداً على ثقته الكاملة فى قدراتهم لتحقيق الفوز ببطولتى الدورى العام ودورى أبطال أفريقيا، لإسعاد الجماهير الزملكاوية، وأن عليهم التركيز خلال الفترة المقبلة لضمان عدم الوقوع فى أخطاء متكررة من معظم عناصر الفريق.

وقام الجهاز الفنى بوضع برنامج خاص للثنائى المصاب محمد حسن، والمغربى أشرف بن شرقى، بينما تأكدت سلامة "شيكابالا"، وأصبح جاهزاً للمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة، بعد تعافيه من الإصابة التى كان يعانى منها بإجهاد فى العضلة الضامة وشد فى الخلفية، ونفس الأمر للتونسى حمدى النقاز، الذى كان قد تعرض للإصابة فى فمه خلال مواجهة الفريق السنغالى.

على جانب آخر، اقترب نادى الزمالك من الإعلان عن زى الفريق الجديد خلال الموسم الحالى، وأكد مجلس الإدارة أن شركة الملابس المتفق معها ستنهى قريباً التصميم النهائى للزى الجديد الخاص بالأطقم الثلاثة، وسيتم تسليمه للفريق قبل استئناف مباريات الدورى العام، وقد يظهر فى مواجهة إنبى المقبلة، وأوضح المجلس أن الزى الجديد للفريق سوف يكون مفاجأة للجميع، حيث تم اختياره بعناية شديدة ليليق بالنادى العريق، وسيكون مختلفاً عن المواسم الماضية.

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