ترتيبات خاصة لبطولة الأمم "الأولمبية" لزيادة الجماهير وتنظيم الافتتاح

تعقد اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، جلسة مع قيادات وزارة الداخلية، للترتيب لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المحدد له يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولى حيث تناقش اللجنة خلال الاجتماع، العدد الجماهيرى المسموح بحضوره فعاليات البطولة، وقال أحد أعضاء اللجنة فى تصريحات لـ"الوطن": "نقدر دور الأمن جيداً وسنطلب حضور أكبر عدد من الجماهير لمساندة المنتخب الأولمبى، مثلما حدث مع منتخبنا الأول فى البطولة الأفريقية الأخيرة".

وحضرت لجان من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف)، بالتنسيق مع اتحاد الكرة المصرى، إلى استادى القاهرة والسلام، لمعاينة أرضية الملعبين وغرف الملابس وكذلك المدرجات وبوابات دخول وخروج الجماهير، وأشادت لجان "كاف" بالحالة العامة للملعبين، مطالبة فى الوقت نفسه بضرورة توفير كافة مطالب المنتخبات المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، وأبدى مسئولو الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، ثقتهم الكبيرة فى تنظيم عالمى للبطولة على غرار ما حدث فى البطولة الأفريقية للكبار التى استضافتها مصر خلال الفترة الماضية.

ويواصل المنتخب الأولمبى تدريباته اليوم الجمعة استعداداً للبطولة الأفريقية تحت 23 سنة، وأكد شوقى غريب، على دخول الفريق مرحلة الجد، وأنه راضٍ عن تركيز اللاعبين وحماسهم فى المران وأن كلها أمور إيجابية تصب فى مصلحة الفريق، وقال "لا بديل أمامنا سوى الفوز وإسعاد الملايين من عشاق كرة القدم المصرية، المنتخب الأولمبى حقق مكاسب كبيرة من الوديات والمعسكرات خلال الفترة الماضية، وحاولنا كجهاز فنى تحقيق أقصى استفادة وإشراك جميع اللاعبين".

شوقي غريب يشيد بالتزام لاعبي الأولمبي

وتابع: "نحن كجهاز فنى توصلنا للتشكيل الأساسى للفريق بنسبة 100%، وأنا شخصياً معجب بتصرفات الكثير من اللاعبين بسبب التزامهم وعلمهم بأهمية الحدث الذى ينتظره الشعب المصرى، وبالأخص رمضان صبحى".

وأكمل المدير الفنى للمنتخب الأولمبى: "سنواجه مدارس متقدمة فى كرة القدم خلال البطولة، الأعمار السنية فى هذه المنتخبات تخوض تجارب الاحتراف مبكراً فى أوروبا، سواء المنتخبات الموجودة فى مجموعتنا، أو غيرهم، لكننا فى النهاية أمام مهمة وطنية وهذا ما نقلته للاعبين وقلت لهم نصاً أنتم جنود فى المنتخب".