عامر حسين يكشف: الأندية رفضت دوري "المجموعتين" الموسم الماضي.. وآسف لو أخطأت

كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس فترة توليه المسؤولية خلال الموسم الماضي والأزمات التي تعرض لها، والتي انتهت برحيله.

وقال عامر حسين في مداخلة تلفزيونية عبر برنامج "يا مساء الأنوار"، والذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي على قناة القاهرة والناس: "منذ رحيلي عن منصبي رفضت الحديث في الأمر، وآسف لو أخطأت في أي شئ قبل ذلك".

وتابع عامر حسين: "قرارتي كانت عبارة عن رد فعل لما يحدث حولي، وكنت رد فعل ويجب أن أبحث عن حلول للمشاكل، في البداية الأهلي والزمالك أكبر ناديين في مصر وأفريقيا، لا يمتلكان ملعبا خاصا، ويستأجران ملعًا لخوض مبارياتهما، ومن الممكن نقلها بقرار أمني".

وأضاف: "ثانيًا، تعرضت لهجوم في الدور الأول بالموسم الماضي من الزمالك بسبب تأجيل مباريات الأهلي بعد وصوله لنهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأكمل: "ثالثَا، في الدور الثاني حدث العكس، وتعرضت لهجوم الأهلي بسبب تأجيل مباريات الزمالك بعد وصوله لنهائي كأس الكونفدرالية ومساعدته للفوز في البطولة".

وووجه رسالة لمن كان يقول إن الأهلي لعب 5 مباريات بصفقات جديدة الموسم الماضي: "هذا الموسم أتوقع أن تلعب الأندية بصفقات جديدة أكثر من 9 أو 10 مباريات".

عامر حسين: الموسم الماضي كان مثيرًا.. والأندية رفضت دوري المجموعتين

وتطرق عامر حسين، للحديث عن دوري الموسم الماضي، مؤكدًا أنه كان مثيرًا، ولم تكن المنافسة بين الأهلي والزمالك فقط، بسبب وجود بيراميدز.

وأردف: "المنافسة بين الثلاثي زادت الأمور صعوبة، بجانب بطولة كأس أمم أفريقيا التي نظمناها فجأة والملاعب أغلقت، بالإضافة إلى أن النادي الذي كان يشارك في أفريقيا كان يشارك أيضًا في البطولة العربية وهذا لم يحدث في العام الحالي".

وأتم: "كان هناك أمور صعبة جدًا تعرضنا لها، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قام بتنظيم نسختين لدوري أبطال إفريقيا في عام واحد، وطلبت من الأندية أن نلعب الدوري مجموعتين والأمر تم رفضه".

يُذكر أن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة هذا الموسم، قررت تعيين حسام الزناتي في منصب مدير لجنة المسابقات للموسم الجديد، خلفًا للرئيس السابق عامر حسين.