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الأهلى يتجه لتجديد عقد وليد سليمان لمدة عام

01:52 ص | الأحد 03 نوفمبر 2019
كتب: على سمير وأحمد خالد:
الأهلى يتجه لتجديد عقد وليد سليمان لمدة عام

تدريبات الأهلي

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كشفت مصادر داخل النادى الأهلى عن أن هناك اتجاهاً داخل القلعة الحمراء لتجديد عقد وليد سليمان لمدة موسم واحد، حيث ينتهى عقده بنهاية الموسم الجارى، مع الثلاثى شريف إكرامى وحسام عاشور وأحمد فتحى.

وقالت المصادر إن محمود الخطيب، رئيس النادى، بعد مشاورة لجنة التخطيط وبعض المقربين، استقر على أن يتم تجديد عقد "سليمان" لمدة موسم واحد بسبب كِبر سنه الذى وصل إلى 35 عاماً، حيث يمكن تقييمه بالشكل الأمثل فى الموسم المقبل، لافتاً إلى أن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بدأ فتح ملف التفاوض مع اللاعب خلال المعسكر الحالى فى الإمارات.

وعقد الثنائى أكثر من جلسة خلال الساعات الأخيرة لمعرفة الموقف النهائى للاعب ولحسم الأمر، وكشف المصدر عن أن وليد سليمان يرغب فى الحصول على ترضية فى عقده الموسم المقبل، خاصة أنه تحمل النادى فى أكثر من مرة وكان من اللاعبين الذين لم يتم ترضيتهم أسوة بعبدالله السعيد وأحمد فتحى اللذين حصلا على ترضية مالية مؤخراً.

 اللاعبون يواجهون الملل فى معسكر الإمارات بـ"دورات تنس طاولة وبلايستيشن"

وعلى جانب آخر، حذر سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، لاعبى الفريق، من الجلوس أو الوجود فى ساحة استقبال فندق إقامة الفريق فى دبى وذلك خلال إقامة الفريق معسكراً خارجياً فى الإمارات، كما نبه مدير الكرة على اللاعبين بعدم السهر أو الوجود خارج غرفهم فى وقت متأخر، مشدداً على تغريم اللاعب الذى سيخالف التعليمات.

فى نفس السياق، يحاول لاعبو الفريق تنظيم بعض الفقرات الترفيهية من أجل التغلب على الملل خاصة بعد قرارات سيد عبدالحفيظ، حيث قام لاعبو الفريق بتنظيم دورة لتنس الطاولة، بينما نظم عدد آخر من اللاعبين دورة "بلايستيشن".

وقرر الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة من التدريبات، اليوم الأحد، حيث اكتفى اللاعبون بأداء بعض التدريبات فى صالة الجيم بمقر إقامة الفريق بدبى، على أن يستأنف الفريق مرانه غداً الاثنين، وسمح الجهاز الفنى للاعبين خلال الإجازة، اليوم، بالقيام بجولة حرة داخل مدينة دبى لقضاء بعض الوقت والترفيه، حتى لا يصاب اللاعبون بالملل ولكسر حدة المعسكر.

فى سياق آخر، ينضم لاعبو الفريق لمعسكر المنتخب الوطنى الأول يوم الخميس المقبل بعد انتهاء فترة المعسكر وعودتهم إلى القاهرة، حيث وقع اختيار الجهاز الفنى للفراعنة على عشرة لاعبين هم: أحمد فتحى ومحمد الشناوى ومحمد هانى ومحمود وحيد ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات. 

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