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أحمد منصور ينضم إلى قائمة منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف

06:49 م | الأحد 03 نوفمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور
أحمد منصور ينضم إلى قائمة منتخب مصر بدلا من أيمن أشرف

أحمد أيمن منصور

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قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، ضم أحمد أيمن منصور، مدافع نادي بيراميدز، إلى قائمة الفراعنة بدلا من أيمن أشرف، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويأتي استبعاد أيمن أشرف لعدم إنهاء الأوراق الخاصة بسفر الأخير إلى جزر القمر، استعدادا لمواجهة منتخب بلادها يوم 18 نوفمبر الجاري في الجولة الثانية التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ويلتقي منتخب مصر منتخب ليبيريا وديا، يوم الخميس، استعدادا لمباراة كينيا يوم 14 من الشهر الجاري على إستاد برج العرب في الجولة الأولى من التصفيات.

أيمن أشرف يغيب عن معسكر الأهلي

كما تغيب أيمن أشرف عن معسكر فريقه في الإمارات بسبب عدم إنهاء أوراقه أيضا، ومن المقرر أن ينضم 9 لاعبين من صفوف النادي الأهلي وهم محمد الشناوي، رامي ربيعة، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، حسين الشحات، محمود وحيد، أحمد فتحي، محمد هاني.

ومن المقرر أن ينضم لاعبو الأهلي التسعة إلى مسعكر منتخب مصر، يوم الخميس المقبل، عقب عودتهم يوم الأربعاء.

حكام مباراتي مصر أمام كينيا وجزر القمر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم تحكيم مباراتي المنتخب الوطني الأول مع كينيا وجزر القمر، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية مباراة مصر مع كينيا يوم 14 نوفمبر الجاري، وقرر كاف إسناد مهمة قيادة تلك المباراة إلى طاقم تحكيم من الكاميرون بقيادة الدولي اليوم ألومي، ومعه الفيز نوبي مساعد أول، وساندا أوماريو مساعد ثاني، وبلايزي نجوا حكم رابع، بينما تم تعيين يوسف جيدي مراقبا للمباراة من جيبوتي.

 

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