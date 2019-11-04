أحدث الأخبار

أخر الأخبار

جنش: أعود للمشاركة في التدريبات خلال 3 أسابيع

جنش يتحدث عن تجديد عقده.. وسوء التفاهم مع رئيس الزمالك

مؤمن زكريا: تركي آل الشيخ وعدني بدعم علاجي.. بتمنى أرجع الملاعب تاني

الدوري الإيطالي.. لاتسيو يهزم ميلان بهدف قاتل (فيديو)

جنش: محمد صلاح عرض علاجي في إسبانيا.. وتكفل بجلب طبيبه الخاص لي

01:30 ص | الإثنين 04 نوفمبر 2019
كتب: رامي مصطفى
جنش: محمد صلاح عرض علاجي في إسبانيا.. وتكفل بجلب طبيبه الخاص لي

محمود جنش ومحمد صلاح

أخبار متعلقة

أكد محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك، أن محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، حرص على دعمه بعد تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس وعرض عليه المساعدة.

وكان محمود جنش قد تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال معسكر المنتخب المشارك بكأس أمم أفريقيا 2019، خلال انتظامه بأحد تدريبات الفريق.

وأضاف جنش، أن محمد صلاح لم يتركه منذ تعرضه للإصابة وكان حريصًا على دعمه معنويًا وعرض عليه مساعدته بعلاجه في أي مكان يختاره حتى يعود للملعب سريعًا.

وواصل حديثه عن صلاح: "محمد صلاح عرض علي أن يتم معالجتي في إسبانيا بعدما تعرضت للإصابة، وسألني إذا كنت أحتاج لأي شئ يمكنه أن يساعدني به وقمت بشكره".

جنش: صلاح جلب لي طبيبه الخاص لتأهيلي

واستكمل: "عند خضوعي لفترة العلاج من الإصابة واحتياجي لطبيب خاص بالتأهيل من إصابات الملاعب، تحدث معي محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي بمنتخب مصر قائلًا إن طبيب محمد صلاح الخاص من الأطباء الجيدين الذين يمكنهم مساعدتي".

وتابع: "أبو العلا أخبر صلاح باحتياجي إلى طبيبه، ليتواصل معي صلاح بعدها مباشرة ليخبرني بأنه سينسق معه على الفور لمتابعة علاجي وهو ما حدث بالفعل".

واختتم: "احتاج أن يأتي الطبيب خلال الفترة المقبلة إلى مصر لمتابعة تأهيلي ووعدني صلاح بالتنسيق معه حول ذلك".

أخبار قد تعجبك

ميدو: فايلر حقق طفرة مع الأهلى.. والبدرى "هيحاسب على فاتورة اختياراته"

استطلاع رأى

  • الاتحاد

    الاتحاد

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • الوصل

    الوصل

  • سبال

    سبال

  • 0

    :

    0

    09:45 PM

    الدوري الإيطالي الدرجة الأولى
  • سامبدوريا

    سامبدوريا

  • بيلينينسيش

    بيلينينسيش

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • باكوس دي فيريرا

    باكوس دي فيريرا

  • بورتيمونينسي

    بورتيمونينسي

  • 0

    :

    0

    11:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • سانتا كلارا

    سانتا كلارا

  • فيتوريا سيتوبال

    فيتوريا سيتوبال

  • 0

    :

    0

    11:00 PM

    الدوري البرتغالي الممتاز
  • بوافيستا

    بوافيستا

  • أنقرة جوجو

    أنقرة جوجو

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    الدوري التركي الممتاز
  • غازي عنتاب سبور

    غازي عنتاب سبور

  • فولاد خوزستان

    فولاد خوزستان

  • 0

    :

    0

    04:15 PM

    دوري المحترفين الإيراني
  • بیرسبولیس

    بیرسبولیس

  • مولودية وجدة

    مولودية وجدة

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • يوسفية برشيد

    يوسفية برشيد

  • البسيتين

    البسيتين

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    كأس ملك البحرين
  • النجمة

    النجمة

  • قلالي

    قلالي

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    كأس ملك البحرين
  • الحالة

    الحالة

  • البديع

    البديع

  • 0

    :

    0

    07:30 PM

    كأس ملك البحرين
  • المنامة

    المنامة

الأكثر قراءة

تركي لـ "عفيفي" مجددا: واحد راجع بيته زعلان ليه.. وشرط عبدالله السعيد في الجنة

تركي آل الشيخ يرد على أحمد عفيفي: أنا مش جمعية خيرية.. وسأزور الخطيب قريبا

في ليلة توهج تريزيجيه.. ليفربول يخطف انتصارا قاتلًا من أستون فيلا (فيديو)
"ساسى" يمنح الزمالك مهلة للحصول على مستحقاته