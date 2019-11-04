جنش: محمد صلاح عرض علاجي في إسبانيا.. وتكفل بجلب طبيبه الخاص لي

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محمود جنش ومحمد صلاح
أكد محمود جنش حارس مرمى نادي الزمالك، أن محمد صلاح لاعب ليفربول ومنتخب مصر، حرص على دعمه بعد تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس وعرض عليه المساعدة.
وكان محمود جنش قد تعرض لإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال معسكر المنتخب المشارك بكأس أمم أفريقيا 2019، خلال انتظامه بأحد تدريبات الفريق.
وأضاف جنش، أن محمد صلاح لم يتركه منذ تعرضه للإصابة وكان حريصًا على دعمه معنويًا وعرض عليه مساعدته بعلاجه في أي مكان يختاره حتى يعود للملعب سريعًا.
وواصل حديثه عن صلاح: "محمد صلاح عرض علي أن يتم معالجتي في إسبانيا بعدما تعرضت للإصابة، وسألني إذا كنت أحتاج لأي شئ يمكنه أن يساعدني به وقمت بشكره".
واستكمل: "عند خضوعي لفترة العلاج من الإصابة واحتياجي لطبيب خاص بالتأهيل من إصابات الملاعب، تحدث معي محمد أبو العلا رئيس الجهاز الطبي بمنتخب مصر قائلًا إن طبيب محمد صلاح الخاص من الأطباء الجيدين الذين يمكنهم مساعدتي".
وتابع: "أبو العلا أخبر صلاح باحتياجي إلى طبيبه، ليتواصل معي صلاح بعدها مباشرة ليخبرني بأنه سينسق معه على الفور لمتابعة علاجي وهو ما حدث بالفعل".
واختتم: "احتاج أن يأتي الطبيب خلال الفترة المقبلة إلى مصر لمتابعة تأهيلي ووعدني صلاح بالتنسيق معه حول ذلك".
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