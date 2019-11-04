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تركي آل الشيخ: أعضاء مجلس الأهلي إخواني وأصدقائي.. كنت أتمنى أشوفهم عند الخطيب

11:07 م | الإثنين 04 نوفمبر 2019
كتب: مصطفى جمال
تركي آل الشيخ: أعضاء مجلس الأهلي إخواني وأصدقائي.. كنت أتمنى أشوفهم عند الخطيب

تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب

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وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في أعقاب زيارته لمنزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب تركي، مالك نادي ألميريا الإسباني، عبر حسابه على "فيس بوك": "أشكر إخواني أعضاء مجلس إدارة الأهلي هم اخواني واصدقائي وواجه لهم كل رسائل المحبة والأخوة وكان نفسي أشوفهم عند الكابتن محمود الخطيب".

تركي يزور الخطيب ويعلن الصلح مع الأهلي

وكان تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، قد التقى بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في منزله، مرتدياً تيشرت الأهلي، ونشر صورة تجمع بينهما، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وذلك خلال الزيارة التي أعلن عنها منذ فترة لرئيس الأهلي، من أجل الاطمئنان على صحته، وفقاً لما أعلن مالك نادي ألميريا الإسباني الحالي.

وكتب آل الشيخ منذ ساعات عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "في زيارة إلى أخي الكبير الكابتن محمود الخطيب والحمدالله هو بخير.. وتشرفت بعائلته الكريمة وتناولت أحلى أكل في الدنيا".

ليرد الخطيب على هذه الزيارة، مؤكداً عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، تقديره وامتنانه، بزيارة تركي آل الشيخ، ورغبته في الإطمئنان على صحته، مشيراً إلى العلاقة الطبية التي تجمع بين الجانبين، مشيداً بالتقدير والاهتمام والحب الذي أظهره تركي آل الشيخ للنادي الأهلي وجماهيره، وقياداته.

وشهد اللقاء أجواء من المحبة والفرحة بين الطرفين، وأعلن عن الاتفاق على ترتيب لقاء جديد يجمع بين الخطيب وتركي آل الشيخ، عقب عودة رئيس القلعة الحمراء من رحلته العلاجية التي سيخضع لها خارج البلاد.

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