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سعد سمير يؤكد جاهزيته والعودة للملاعب: أشارك في التدريبات الجماعية

01:54 م | الأربعاء 06 نوفمبر 2019
كتب: علي سمير
سعد سمير يؤكد جاهزيته والعودة للملاعب: أشارك في التدريبات الجماعية

سعد سمير لاعب الأهلي

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أعلن سعد سمير مدافع فريق الأهلي، جاهزيته للمشاركة في المباريات عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به منذ عدة أشهر، بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، مشيرا إلى أنه يُشارك منذ فترة في التدريبات الجماعية، ويؤدي فيها بشكل جيد دون شعور بأي آلام.

وأوضح مدافع الأهلي، أنه ينتظر الضوء الأخضر من الجهاز الفني لدخول قائمة الفريق، وإن كان الأمر قد يحتاج إلى مشاركته أولا في مباراة ودية قبل الدخول في المباريات الرسمية، حيث شارك في جزء من ودية الفريق أمام الإعلاميين قبل نحو 20 يوما.

وأشار سعد سمير، إلى أنه يسير على الطريق الصحيح للعودة إلى المباريات الرسمية، وكانت فترة التوقف مناسبة للاعبين المُصابين، من أجل الاستعداد بشكل أفضل للمباريات والتعافي من الإصابات التي يُعانون منها.

وتحدث سعد سمير عن إصابته، قائلا: "فترة الإصابة كانت صعبة جداً؛ لأنها المرة الأولى التي أغيب فيها كل هذه الفترة الطويلة.. فاللاعب يتعرض لضغوط وآلام كثير خلال فترة الإصابة لكنها كرة القدم.. وأحيانا تلعب وتتفوق وأحيانا لا تكون موفقا وأحيانا تضربك الإصابة".

سعد يؤكد حاجة اللاعب المصاب إلى الدعم

وتابع مدافع الأهلي: "اللاعب المُصاب يكون في حاجة دائمة للدعم والمساندة من الجميع، خصوصًا زملاءه بالفريق، ولا بد أن يكون هذا الدعم مُستمرا طوال فترة الإصابة تقريبا، وليس في الأيام الأولى منها، لذا فأنا حريص حاليا على دعم زملائي المُصابين بشكل مُستمر، وأتمنى الشفاء لمحمد محمود لاعب الفريق الذي أُصيب مؤخراً للمرة الثانية بالرباط الصليبي".

وكشف سعد سمير عن تواصل رينيه فايلر المدير الفني للفريق معه أكثر من مرة خلال فترة الإصابة، وقال: "مستر فايلر تحدث معي كثيرا.. وعندما بدأت العودة للتدريبات تحدث معي وطلب مني عدم التعجل في العودة للمشاركة في التدريبات والمباريات.. ولا بد من تنفيذ البرنامج العلاجي على أكمل وجه".

واختتم اللاعب تصريحاته قائلا: "فايلر قال لي أيضا إنه عاني من إصابات كثيرة عندما كان لاعبا لذا لا بد من التمهّل في العودة للملاعب وعدم التسرع حتى لا تتجدد الإصابة، والمدير الفني يحرص دائما على السؤال عني ويوجه النصائح بشأن الملاحظات الفنية أو البدنية كما يفعل مع جميع لاعبي الفريق".

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