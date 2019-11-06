أحدث الأخبار

أخر الأخبار

"تذكرتي": نسعى لتكرار تجربة "كان 2019" في أمم أفريقيا تحت 23 عاما

مدافع مارسيليا يقود قائمة جزر القمر استعدادا لمواجهتي توجو ومصر

مدافع بيراميدز ينضم لقائمة كوت ديفوار استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا

تركي آل الشيخ يؤكد مصالحته مع الخطيب: وفاق ومحبة مع الأهلي للأبد

السر في السحر الأسود.. غانا: استخدمنا "ماعز ميت" للتفوق على مصر بـ كوماسي

03:35 م | الأربعاء 06 نوفمبر 2019
كتب: أحمد البكري
السر في السحر الأسود.. غانا: استخدمنا "ماعز ميت" للتفوق على مصر بـ كوماسي

منتخب غانا

أخبار متعلقة

قال المتحدث السابق للاتحاد الغاني لكرة القدم، إن منتخب بلاده فاز على نظيره المنتخب المصري في المباراة "الكارثية" للفراعنة في تصفيات كأس العالم 2014، بـ6 أهداف مقابل هدف، بـ"السحر الأسود". 

وقال المتحدث السابق للاتحاد الغاني في تصريحات لموقع "غانا ويب"، إن جوزيف يامين وقتها كان نائبا لألفيس أنكره وزير الرياضة في غانا، استخرج جسد ماعز ميت لاستخدامه في عمل سحر، موضحا أن بعض الروحانيين نصحوا بذلك  ليساعد منتخب غانا للفوز على الفراعنة.

وأوضح الموقع أن الواقعة حدثت في مدينة كوماسي بعد أن ذهب يامين ضمن مجموعة مسؤولين؛ لاستخراج أشياء يقولون إنها زُرعت من أجل التأثير سلبًا على فريقهم قبل خوض المباراة أمام مصر.

كان الغانيون احتفلوا بالذكرى السادسة للفوز على الفراعنة بـ6 أهداف مقابل هدف، بقيادة الأمريكي بوب برادلي وقتها، الذي رحل عقب انتهاء حلم التأهل لمونديال 2014.

تشكيل الفراعنة وغانا في مباراة 6/1

وضم تشكيل الفريق المصري في المباراة شريف إكرامي في حراسة المرمى، وفي الدفاع ووائل جمعة ومحمد نجيب وأحمد شديد قناوي وأحمد فتحي، وفي الوسط محمد النني وحسام عاشور وحسام غالي، وفي الهجوم محمد أبو تريكة، ومحمد صلاح، ووليد سليمان.

على الجانب الآخر لعب المنتخب الغاني، بتشكيل ضم فاتو داوودا في حراسة المرمى، رشيد سوماليا، وصامويل إنكوم، ودانيال أوباري، وجاي أكامنكو، ومايكل إيسيان، وأندري أيو، وسولي مونتاري، وكوادو أسامواه، وعبدالمجيد واريس، وأسامواه جيان.

أخبار قد تعجبك

اتحاد الكرة يحفز المنتخب الأولمبى معنوياً ومادياً لحصد أمم أفريقيا

استطلاع رأى

  • الرائد

    الرائد

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • التعاون

    التعاون

  • النصر

    النصر

  • 0

    :

    0

    06:55 PM

    الدوري السعودى الممتاز
  • الفيصلي

    الفيصلي

  • إف سي نواذيبو

    إف سي نواذيبو

  • 0

    :

    0

    07:00 PM

    كأس العرب للأندية الأبطال
  • نادي الشرطة

    نادي الشرطة

  • بايرن ميونخ

    بايرن ميونخ

  • 0

    :

    0

    07:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • أولمبياكوس

    أولمبياكوس

  • لوكوموتيف موسكو

    لوكوموتيف موسكو

  • 0

    :

    0

    07:55 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • سرفينا زفيزدا

    سرفينا زفيزدا

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • توتنهام هوتسبير

    توتنهام هوتسبير

  • باير ليفركوزن

    باير ليفركوزن

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • أتلتيكو مدريد

    أتلتيكو مدريد

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • جالاتا سراي

    جالاتا سراي

  • باريس سان جيرمان

    باريس سان جيرمان

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • كلوب بروج

    كلوب بروج

  • أتلانتا

    أتلانتا

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • دينامو زغرب

    دينامو زغرب

  • 0

    :

    0

    10:00 PM

    دوري أبطال أوروبا
  • شاختار دونيسك

    شاختار دونيسك

  • نهضة بركان

    نهضة بركان

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • سريع وادي زم

    سريع وادي زم

  • حسنية أكادير

    حسنية أكادير

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • الجيش الملكي

    الجيش الملكي

  • الوداد الرياضي

    الوداد الرياضي

  • 0

    :

    0

    08:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • إتحاد طنجة

    إتحاد طنجة

  • المغرب التطواني

    المغرب التطواني

  • 0

    :

    0

    06:00 PM

    البطولة الوطنية المغربية
  • أولمبيك آسفي

    أولمبيك آسفي

  • فيتوريا جيماريش

    فيتوريا جيماريش

  • 0

    :

    0

    05:50 PM

    الدوري الأوروبي
  • آرسنال

    آرسنال

  • الساحل

    الساحل

  • 0

    :

    0

    04:30 PM

    دوري VIVA الكويت
  • اليرموك

    اليرموك

  • التضامن

    التضامن

  • 0

    :

    0

    06:45 PM

    دوري VIVA الكويت
  • الشباب

    الشباب

  • سترة

    سترة

  • 0

    :

    0

    05:00 PM

    كأس ملك البحرين
  • الشباب

    الشباب

  • نادي الهلال الرياضي بالشابة

    نادي الهلال الرياضي بالشابة

  • 1

    :

    2

    03:00 PM

    الدوري التونسي
  • النجم الرياضي الساحلي

    النجم الرياضي الساحلي

الأكثر قراءة

تركي آل الشيخ: حلمت إني باكل بليلة من عربية اسمها الشحات

مصدر: مدير بيراميدز يعاند منتخب مصر بسبب الزمالك وأجيري

بـ"تي شيرت" الأهلي.. تركي آل الشيخ في منزل الخطيب: تناولت أحلى أكل
الزمالك يؤجل عودة "عمر جابر" للموسم المقبل ويربطها برحيل "إمام"