السر في السحر الأسود.. غانا: استخدمنا "ماعز ميت" للتفوق على مصر بـ كوماسي

قال المتحدث السابق للاتحاد الغاني لكرة القدم، إن منتخب بلاده فاز على نظيره المنتخب المصري في المباراة "الكارثية" للفراعنة في تصفيات كأس العالم 2014، بـ6 أهداف مقابل هدف، بـ"السحر الأسود".

وقال المتحدث السابق للاتحاد الغاني في تصريحات لموقع "غانا ويب"، إن جوزيف يامين وقتها كان نائبا لألفيس أنكره وزير الرياضة في غانا، استخرج جسد ماعز ميت لاستخدامه في عمل سحر، موضحا أن بعض الروحانيين نصحوا بذلك ليساعد منتخب غانا للفوز على الفراعنة.

وأوضح الموقع أن الواقعة حدثت في مدينة كوماسي بعد أن ذهب يامين ضمن مجموعة مسؤولين؛ لاستخراج أشياء يقولون إنها زُرعت من أجل التأثير سلبًا على فريقهم قبل خوض المباراة أمام مصر.

كان الغانيون احتفلوا بالذكرى السادسة للفوز على الفراعنة بـ6 أهداف مقابل هدف، بقيادة الأمريكي بوب برادلي وقتها، الذي رحل عقب انتهاء حلم التأهل لمونديال 2014.

تشكيل الفراعنة وغانا في مباراة 6/1

وضم تشكيل الفريق المصري في المباراة شريف إكرامي في حراسة المرمى، وفي الدفاع ووائل جمعة ومحمد نجيب وأحمد شديد قناوي وأحمد فتحي، وفي الوسط محمد النني وحسام عاشور وحسام غالي، وفي الهجوم محمد أبو تريكة، ومحمد صلاح، ووليد سليمان.

على الجانب الآخر لعب المنتخب الغاني، بتشكيل ضم فاتو داوودا في حراسة المرمى، رشيد سوماليا، وصامويل إنكوم، ودانيال أوباري، وجاي أكامنكو، ومايكل إيسيان، وأندري أيو، وسولي مونتاري، وكوادو أسامواه، وعبدالمجيد واريس، وأسامواه جيان.