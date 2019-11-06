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الأمن يوافق على حضور 10 آلاف متفرج لمباراتي مصر ضد ليبيريا وكينيا

08:46 م | الأربعاء 06 نوفمبر 2019
كتب: إبراهيم منصور
الأمن يوافق على حضور 10 آلاف متفرج لمباراتي مصر ضد ليبيريا وكينيا

مباراة مصر ضد بوتسوانا

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أعلنت الجهات الأمنية موافقتها، على حضور 10 آلاف متفرج، خلال المباراة الودية التي ستجمع بين منتخب مصر وليبيريا غداً الخميس، إضافة لمباراة كينيا الرسمية في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والتي ستقام يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وسيواجه الفراعنة المنتخب الليبيري ودياً غداً الخميس، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة كينيا ثم جزر القمر، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الأول.

وسيدير اللقاء الودي تحكيمياً أحمد الغندور، بمعاونة هاني خيري وشريف عبد الله، بالإضافة إلى محمود بسيوني كحكم رابع، وستلعب المباراة على استاد برج العرب في تمام السادسة مساء.

27 لاعباً في قائمة الفراعنة بعد استبعاد سباعي بيراميدز

وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استبعاد 7 لاعبين من بيراميدز، بعد موقف إدارة ناديهم برفض انضمامهم لمعسكر المنتخب إلا مع انطلاق الأجندة الدولية يوم 11 نوفمبر الجاري.

وبذلك أصبحت قائمة منتخب مصر تضم 27 لاعباً كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، محمد بسام.

خط الدفاع: محمد هاني، عبدالله جمعة، محمود وحيد، محمد حمدي، أحمد حجازي، محمود علاء، رامي ربيعة، باهر المحمدي، أيمن أشرف.

خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عمرو السولية، حمدي فتحي، كريم طارق، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أحمد سيد زيزو، محمود عبد المنعم كهربا، محمود تريزيجيه. 

خط الهجوم: حسام حسن، مروان حمدي، أحمد جمعة، محمد صلاح، أحمد حسن كوكا.

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