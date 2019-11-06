الأمن يوافق على حضور 10 آلاف متفرج لمباراتي مصر ضد ليبيريا وكينيا

أحدث الأخبار
مباراة مصر ضد بوتسوانا
أعلنت الجهات الأمنية موافقتها، على حضور 10 آلاف متفرج، خلال المباراة الودية التي ستجمع بين منتخب مصر وليبيريا غداً الخميس، إضافة لمباراة كينيا الرسمية في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، والتي ستقام يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري، على استاد برج العرب بالإسكندرية.
وسيواجه الفراعنة المنتخب الليبيري ودياً غداً الخميس، في إطار استعدادات الفريق لمواجهة كينيا ثم جزر القمر، في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، تحت قيادة حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب الأول.
وسيدير اللقاء الودي تحكيمياً أحمد الغندور، بمعاونة هاني خيري وشريف عبد الله، بالإضافة إلى محمود بسيوني كحكم رابع، وستلعب المباراة على استاد برج العرب في تمام السادسة مساء.
وقرر الجهاز الفني لمنتخب مصر استبعاد 7 لاعبين من بيراميدز، بعد موقف إدارة ناديهم برفض انضمامهم لمعسكر المنتخب إلا مع انطلاق الأجندة الدولية يوم 11 نوفمبر الجاري.
وبذلك أصبحت قائمة منتخب مصر تضم 27 لاعباً كالتالي:
في حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، محمد بسام.
خط الدفاع: محمد هاني، عبدالله جمعة، محمود وحيد، محمد حمدي، أحمد حجازي، محمود علاء، رامي ربيعة، باهر المحمدي، أيمن أشرف.
خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عمرو السولية، حمدي فتحي، كريم طارق، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات، أحمد سيد زيزو، محمود عبد المنعم كهربا، محمود تريزيجيه.
خط الهجوم: حسام حسن، مروان حمدي، أحمد جمعة، محمد صلاح، أحمد حسن كوكا.
سرفينا زفيزدا
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبير
باير ليفركوزن
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد
ريال مدريد
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
جالاتا سراي
باريس سان جيرمان
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
كلوب بروج
أتلانتا
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
دينامو زغرب
0
:
0
10:00 PMدوري أبطال أوروبا
شاختار دونيسك
الرائد
0
:
3
05:00 PMالدوري السعودى الممتاز
التعاون
النصر
2
:
0
06:55 PMالدوري السعودى الممتاز
الفيصلي
إف سي نواذيبو
0
:
1
07:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
نادي الشرطة
بايرن ميونخ
2
:
0
07:55 PMدوري أبطال أوروبا
أولمبياكوس
لوكوموتيف موسكو
1
:
2
07:55 PMدوري أبطال أوروبا
يوفنتوس
نادي الهلال الرياضي بالشابة
1
:
2
03:00 PMالدوري التونسي
النجم الرياضي الساحلي
نهضة بركان
2
:
1
08:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
سريع وادي زم
حسنية أكادير
2
:
1
04:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
الجيش الملكي
الوداد الرياضي
4
:
0
08:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
إتحاد طنجة
المغرب التطواني
1
:
1
04:00 PMالبطولة الوطنية المغربية
أولمبيك آسفي
فيتوريا جيماريش
1
:
1
05:50 PMالدوري الأوروبي
آرسنال
الساحل
1
:
1
04:30 PMدوري VIVA الكويت
اليرموك
التضامن
0
:
1
06:45 PMدوري VIVA الكويت
الشباب
تعليقات الفيسبوك