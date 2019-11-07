المنتخب بتشكيل إجباري لـ"البدري" في مواجهة ليبيريا وديا

يلتقى المنتخب الوطنى الأول فى السادسة مساء اليوم الخميس، مع نظيره منتخب ليبيريا على ملعب برج العرب بالإسكندرية فى مباراة ودية ضمن استعدادات الفراعنة لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

ويخوض المنتخب الوطنى المباراة دون اللاعبين المحترفين الستة بسبب ارتباطهم مع أنديتهم، حيث سينضمون لمعسكر الفراعنة يوم الحادى عشر من الشهر الجارى بالتزامن مع بدء الأجندة الدولية، وهم محمد صلاح لاعب ليفربول، ومحمد الننى لاعب بشكتاش التركى، وأحمد حجازى لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزى، وأحمد حسن كوكا لاعب سبورتنج براجا البرتغالى، ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزى، ومحمود عبدالمنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيش البرتغالى.

استبعاد لاعبى بيراميدز.. غياب المحترفين الستة.. "الشناوى" فى حراسة المرمى.. وحسام حسن يقود الهجوم

ويغيب أيضاً لاعبو فريق بيراميدز عن المنتخب الوطنى فى تلك المباراة الودية، بسبب رفضهم الانضمام لمعسكر الفراعنة سوى فى يوم الحادى عشر نوفمبر مع بدء الأجندة الدولية، بناء على رغبة مجلس إدارة ناديهم، ما دفع حسام البدرى إلى استبعاد اللاعبين أحمد أيمن منصور ومحمد حمدى وعمر جابر وإسلام عيسى ورجب بكار وعبدالله السعيد ومحمد فاروق، من حساباته نهائياً خلال المعسكر الحالى، وضم الثنائى كريم طارق لاعب طلائع الجيش وأيمن أشرف لاعب الأهلى للقائمة.

وتعتبر ودية ليبيريا بمثابة البروفة الأخيرة لمواجهتى كينيا وجزر القمر المقرر لهما يوما الرابع عشر والثامن عشر من الشهر الجارى بتصفيات أمم أفريقيا 2021، ويأمل حسام البدرى ومعاونوه فى استغلال ودية ليبيريا بالشكل الأمثل من خلال تجهيز اللاعبين وتحفيظهم خطة لعبه استعداداً لتقديم ضربة بداية قوية بالتصفيات، وتعد تلك المواجهة هى الخامسة بين مصر وليبيريا، إذ سبق والتقى الفريقان فى أربع مناسبات، ونجح منتخبنا الوطنى فى تحقيق انتصارين وخسر مثلهما.

وبعد استبعاد سباعى بيراميدز أصبحت القائمة النهائية للمنتخب تضم 27 لاعباً وهم: محمد الشناوى، محمد عواد، محمد بسام بحراسة المرمى، وبخط الدفاع: محمد هانى، عبدالله جمعة، محمود وحيد، محمد حمدى، أحمد حجازى، محمود علاء، رامى ربيعة، باهر المحمدى، أيمن أشرف، وبخط الوسط: محمد الننى، طارق حامد، عمرو السولية، حمدى فتحى، كريم طارق، محمد مجدى قفشة، حسين الشحات، أحمد سيد زيزو، محمود عبدالمنعم كهربا، محمود تريزيجيه، وبخط الهجوم: حسام حسن، مروان حمدى، أحمد جمعة، محمد صلاح، أحمد حسن كوكا.

ووفقاً لغياب المحترفين واستبعاد لاعبى بيراميدز من المتوقع أن يخوض الفراعنة ودية ليبيريا بتشكيل إجبارى مكون من: محمد الشناوى بحراسة المرمى، ورباعى خط الدفاع أحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وعبدالله جمعة، وثنائى خط الوسط طارق حامد وعمرو السولية، وأمامهما الثلاثى حسين الشحات وأحمد سيد زيزو ومحمد مجدى قفشة خلف رأس حربة وحيد حسام حسن.