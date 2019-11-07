15 دقيقة.. أحمد جمعة يمنع مصر من التقدم وغياب تام لليبيريا

15 دقيقة مرت من عمر مباراة مصر وليبيريا الودية المقامة على ستاد برج العرب، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة كينيا في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى الكاميرون 2021.

المنتخب الوطني دخل في أجواء المباراة سريعًا، ففي الدقيقة الثانية شهدت إهدار المنتخب الوطني هدفا محققا بعد تمريرة بينية متقنة من محمد مجدي أفشة، باتجاه أحمد سيد زيزو المنطلق داخل منطقة جزاء ليبيريا بشكل منفرد تماما بالمرمى، لكنه سدد الكرة بشكل غير متقن بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة الرابعة، حصل المنتخب الوطني على ركلة حرة مباشرة، نفذها أحمد سيد زيزو بتمريرة طولية في عمق منطقة الجزاء استقبلها محمود علاء برأسية مرت بشكل قريب للغاية بجوار القائم الأيمن للمرمى، مع خروج خاطئ للغاية من الحارس أشلي ويليامز.

المنتخب يواصل إهدار الفرص خلال الـ15 دقيقة الأولى

الدقيقة الخامسة شهدت محاولة هجومية خطيرة للمنتخب المصري بعد عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق محمود وحيد إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها محمد مجدي أفشة على القائم الأيسر للمرمى برأسية هيأت الكرة لزميله أحمد جمعة في مواجهة المرمى، الذي كاد أن يضع الكرة داخل الشباك لولا تدخل المدافع بين بيناياه في الوقت المناسب ونجاحه في إبعاد الكرة إلى وسط الملعب.

وشهدت الدقيقة العاشرة إهدار هدف محقق ضائع للمنتخب المصري بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء، تعامل معها الدفاع الليبيري برعونة شديدة أدت إلى وصول الكرة لأحمد جمعه في مواجهة المرمى تماما، دون أي رقابة دفاعية إلا أن الأخير سدد الكرة بشكل سئ للغاية بعيدة عن القائم الأيمن للمرمى.

فيما شهدت الدقيقة 11 توقف المباراة لإصابة سام جاكسون مدافع منتخب ليبيريا، وعاد اللاعب سريعًا بعد علاجه.