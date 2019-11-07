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30 دقيقة.. المنتخب يواصل مسلسل إهدار الفرص.. واستمرار غياب ليبيريا

06:39 م | الخميس 07 نوفمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
30 دقيقة.. المنتخب يواصل مسلسل إهدار الفرص.. واستمرار غياب ليبيريا

منتخب مصر "أرشيفية"

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مرت 30 دقيقة من عمر مباراة مصر وليبيريا في المباراة الودية المقامة بين المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي، وما زال التعادل السلبي سيد الموقف في المباراة، إذ لم ينجح أي من المنتخبين في تسجيل الهدف الأول، خاصة مع إهدار المنتخب الوطني أكثر من فرصة هدف عن طريق أحمد سيد زيزو وأحمد جمعة وحسين الشحات.

وشهدت الربع ساعة الأولى إهدار المنتخب الوطني أكثر من فرصة هدف محقق، عن طريق أحمد سيد زيزو وأحمد جمعة الذي أهدر فرصة هدف بغرابة شديدة.

الدقيقة 16 شهدت تسديدة أرضية قوية عن طريق محمد مجدي أفشة من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أشلي ويليامز بثبات وأمسك الكرة.

وشهدت الدقيقة 17 أولى الركلات الركنية لصالح المنتخب الوطني، حيث جاءت على يسار مرمى ليبيريا، نفذها محمود وحيد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع سريعا من على القائم الأول للمرمى.

الدقيقة 21 شهدت محاولة هجومية خطيرة للمنتخب المصري بعد تمريرة بينية متقنة من محمد مجدي أفشة، وضعت أحمد سيد زيزو بشكل منفرد تماما بالمرمى لكن الأخير تباطأ كثيرا في تسديد الكرة داخل الشباك، حتى تدخل الحارس وتمكن من إبعاد الكرة إلى ركلة ركنية.

وشهدت الدقيقة 22 تسديدة خطيرة عن طريق حسين الشحات من داخل يمين منطقة جزاء ليبيريا، تصدى لها الحارس أشلي ويليامز ببراعة وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية، حيث كانت فرصة هدف محقق.

ركلة ركنية أولى لمنتخب ليبيريا

الدقيقة 23 شهدت ركنية أولى لمنتخب ليبيريا على يسار مرمى المنتخب المصري، نفذها فارني ساندو بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ووصلت الكرة بشكل سهل ومباشر لأحضان الحارس محمد الشناوي.

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