شوط إهدار الفرص.. منتخب مصر يتعادل سلبيا أمام ليبيريا

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منتخب مصر "أرشيفية"
انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وليبيريا الودية المقامة على ملعب برج العرب، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم بالكاميرون 2021، حيث يستعد المنتخب الوطني لمواجهة المنتخب الكيني، 14 نوفمبر، على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.
الدقائق الأولى من مباراة المنتخبين شهدت إهدار هدف محقق للمنتخب الوطني عن طريق أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، بعدما تلقى تمريرة رائعة من محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي.
الدقيقة الخامسة شهدت محاولة هجومية خطيرة للمنتخب الوطني، بعد عرضية رائعة من الجهة اليسرى عن طريق محمود وحيد، الذي يشارك لأول مرة مع المنتخب الوطني، حيث استقبلها محمد مجدي أفشة على القائم الأيسر للمرمى برأسية جاءت إلى أحمد جمعة الذي لم يستطع استغلال الكرة بشكل جيد، وأفسد أحد أخطر الهجمات للمنتخب الوطني بالمباراة.
الدقيقة العاشرة شهدت إهدار هدف محقق من جديد للمنتخب الوطني، عن طريق أحمد جمعة بعدما وصلت إليه تمريرة رائعة من أحمد سيد زيزو الذي ظهر بشكل جيد، ولكن أهدر فرصة خطيرة خلال الشوط.
الدقيقة 17 شهدت أول ركنية في المباراة وكانت من نصيب المنتخب الوطني، حيث نفذها محمود وحيد بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، أبعدها الدفاع سريعا من على القائم الأول للمرمى.
الدقيقة 21 شهدت فرصة خطيرة من جديد للمنتخب الوطني، حيث وصلت تمريرة متقنة من مجدي أفشة وضعت أحمد سيد زيزو أمام المرمى، لكنه فشل في استغلال الكرة بشكل جيد.
الدقيقة 25 شهدت إهدار حسين الشحات فرصة هدف محقق بعدما انفرد بالمرمى، وتألق حارس ليبيريا مع الكرة وأخرجها لركنية.
وفي الدقيقة 33 تلقى لاعب ليبيريا جاسكون بطاقة صفراء، بعد تدخل عنيف على عمرو السولية لاعب الأهلي.
الدقيقة 40 شهدت خروج حسين الشحات من المباراة بسبب الإصابة ونزل بدلًا منه كريم طارق.
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