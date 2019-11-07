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استعدادا لكينيا.. فوز باهت لمنتخب مصر أمام ليبيريا (فيديو)

08:08 م | الخميس 07 نوفمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
استعدادا لكينيا.. فوز باهت لمنتخب مصر أمام ليبيريا (فيديو)

منتخب مصر

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نجح منتخب مصر لكرة القدم في الفوز على نظيره الليبيري، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب، بهدف دون رد أحرزه حمدي فتحي، في المباراة التي أقيمت في إطار استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات أفريقيا المؤهلة للكاميرون 2021.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق حمدي فتحي في الدقيقة 84 من عمر المباراة، بعد تمريرة من محمد هاني، الذي شارك بديلا لأحمد فتحي.

الشوط الأول كان سلبيا من قبل المنتخب الوطني، لكن أتيحت للمنتخب الوطني أكثر من فرصة لأحمد جمعة وحسين الشحات وأحمد سيد زيزو، إلا أن لاعبي المنتخب الوطني لم يستغلوا الفرص، من أجل ترجمتها إلى أهداف.

وخلال الشوط الثاني حاول المنتخب الوطني تسجيل أولى أهدافه، إلا أن أدائه خلال الشوط الثاني كان أسوأ من الأول، رغم تجربة عناصر جديدة مع الفراعنة قبل تصفيات أمم أفريقيا، ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

    

حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، حرص على مشاركة محمود وحيد ومروان حمدي أحمد سيد زيزو لأول مرة مع المنتخب المصري في مسيرتهم، من أجل تجربتهم قبل الدخول في التصفيات بشكل رسمي.

8 تغييرات للبدري أمام ليبيريا

المنتخب الوطني أجرى 8 تغييرات، بدخول كريم طارق بدلا من حسين الشحات بسبب الإصابة، ودخل مروان حمدي بدلا من أحمد جمعة، وكذلك حمدي فتحي بدلا من طارق حامد، ومحمد هاني بدلا من أحمد فتحي، وباهر المحمدي بدلا من محمود علاء، وعبدالله جمعة بدلا من محمود وحيد، وحسام حسن بدلا من محمد مجدي أفشة، وأيمن أشرف بدلا عمرو السولية.

الدقيقة 85 شهدت هدف المباراة الوحيد عن طريق حمدي فتحي بعد تمريرة رائعة من محمد هاني من الجهة اليمنى.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الوطني نظيره الكيني يوم 14 من الشهر الجاري في أولى مباريات تصفيات أفريقيا على ملعب برج العرب بحضور 10 آلاف مشجع.

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