المنتخب الأولمبى يقص شريط البداية بمواجهة ثقيلة أمام مالى

يلتقى المنتخب الأولمبى مع نظيره مالى فى السابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى لمرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً التى تستضيفها مصر خلال الفترة من الثامن حتى الثانى والعشرين من نوفمبر الجارى، حيث أسفرت القرعة عن وجود الفراعنة بالمجموعة الأولى مع منتخبات غانا والكاميرون ومالى، وتعد تلك البطولة مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث يتأهل المنتخبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى للمشاركة فى ذلك الحدث.

ويعيش الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة مديره الفنى شوقى غريب، حالة من الحيرة بالاستقرار على التشكيل الأساسى بعد تألق كل اللاعبين بالمراكز المختلفة وخاصة مركز حراسة المرمى الذى يشهد منافسة شرسة بين الثلاثى عمر رضوان حارس مرمى الجونة وعمر صلاح حارس مرمى سموحة ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك، فضلاً عن مركز صانع الألعاب الذى يوجد به العديد من اللاعبين المميزين أبرزهم رمضان صبحى وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وإمام عاشور.

من جانبه أكد شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أن اللاعبين يدركون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم، خاصة أن البطولة تقام فى مصر، وأن هذا الجيل أصبح قدره تعويض إخفاق المنتخب الأول الذى ودع منافسات أمم أفريقيا للكبار من دور الستة عشر عقب الخسارة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، وشدد "غريب" على أن الجهاز الفنى درس نقاط القوة والضعف للمنتخبات الثلاثة الموجودة مع الفراعنة بالمجموعة الأولى وهى مالى وغانا والكاميرون، مؤكداً أن كل المنتخبات ذات مستويات متقاربة، والفراعنة يلعبون البطولة بهدف حصد اللقب.

وحذر "غريب" اللاعبين من المنتخب المالى، خاصة أنه يمتلك عدداً من اللاعبين البارزين سواء داخل الدورى المالى أو المحترفين، وسبق لهذا الجيل أن فاز ببطولتى أمم أفريقيا للشباب 2015 و2017، وما يميز الفريق الحالى عن جيل نسخة 2015 وجود عدد كبير من المحترفين فى الدوريات المختلفة على مستوى العالم، وإن كانوا ينشطون فى أندية صغيرة ويصل عددهم إلى 16 لاعباً، ما يعادل 70% من قوة وقوام المنتخب الأولمبى، ومن أبرز أسماء لاعبى المنتخب المالى للمصريين، أليو ديانج، المنضم حديثاً للنادى الأهلى خلال الفترة الماضية.

شوقي غريب يحذر المنتخب الأولمبي من سرعات منتخب مالي

وشدد الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى فى حديثه مع اللاعبين على أبرز مميزات منتخب مالى امتلاكه عناصر تمتاز بالسرعات العالية بالإضافة للانسجام التام بين بعضهم البعض، ويعتبر وسط ملعب الفريق وخطه الأمامى من أهم ما يتميز به الفريق نظراً لقوة لاعبيه مقارنة بباقى المنتخبات الأخرى، وربما يكون مركز حراسة المرمى فى الفريق أقل الخطوط لكن الفريق يتعامل بجماعية فى الأداء.