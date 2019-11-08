"الأسود" تواجه "النجوم".. مباراة تكسير عظام بين الكاميرون وغانا

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منتخب الكاميرون
يشهد استاد القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، المباراة الثانية ضمن المجموعة الأولى بين المنتخب الكاميرونى ونظيره الغانى، فى صدام قوى للغاية فى تمام الساعة العاشرة مساءً.
وتضم قائمة المنتخب الكاميرونى الأولمبى ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، كتيبة من المحترفين، حيث اتفق ريجوبير سونج، المدير الفنى للفريق، مع اتحاد كرة القدم ببلاده على الاعتماد على العناصر المحترفة فى أوروبا لعدم بدء منافسات الدورى الكاميرونى، ولجاهزية المحترفين مع فرقهم، بينما سيكون مركز حراسة المرمى من لاعبى الدورى المحلى.
ومن أبرز اللاعبين الموجودين لدى المنتخب الكاميرونى كل من: الجناح إريك أيوك، الذى يلعب مع فريق عثمانلى سبور التركى، وسونى أوليفير، المحترف بصفوف إسبانيول الإسبانى، وهو أحد صناع اللعب فى منتخب الأسود، خاصة أن وجود الثنائى "أوليفير" و"أيوك" يشكل ثنائياً قوياً وهجوماً مرعباً لأسود الكاميرون ويعول الجهاز الفنى عليهما كثيراً. وقال "سونج" عن البطولة إن البطولة ستكون صعبة للغاية، الجميع يتمنى تحقيق الحلم والتأهل للأولمبياد، ومنتخب بلادى جاهز لعبور الصعب من أجل بطاقة التأهل لطوكيو. وعقد "سونج" عدة جلسات مع لاعبيه خلال الساعات الأخيرة، طالبهم فيها بأهمية الظهور القوى فى البطولة وتقديم عرض يليق بإمكانيات "الأسود" فى البطولة، بجانب تحسين الصورة بعض الشىء بعد خروج المنتخب الوطنى الأول من الأدوار الأولى فى بطولة الأمم للكبار التى أقيمت بمصر، مشدداً على أنه يثق فى قدراتهم كثيراً لحصد اللقب والفوز على كل المنافسين.
ومن المتوقع أن يدخل "سونج" المباراة بتشكيل مكون من: أمبوسولا أميدجو فى حراسة المرمى، وأمامه الرباعى الدفاعى يومين ديجويه، أنابا أورليتش، عمر جونزاليز، نوهو تولو، وفى الوسط سونى أوليفير، يان فابريس، أوم جوت صامويل، إيريك أيوك، ستيفن تييرى، وفى الهجوم بيير إكسافير.
على الجانب الآخر، يدخل المنتخب الغانى، بقيادة مديره الفنى إبراهيما تانكو، المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ويعتمد "تانكو" على أوسو كوابينا، مهاجم ليجانيس الإسبانى، المعار إلى قرطبة، ويلعب مع فريق الشباب، حيث يعد أبرز لاعبى الجيل الحالى فى غانا، وسجل اللاعب 4 أهداف فى مباريات التصفيات، ويأتى خلفه عثمان بكارى، المحترف بالدورى السلوفاكى، والذى سجل 3 أهداف، وهناك أيضاً ياو يبواه، لاعب سيلتا فيجو الإسبانى.
وقال "تانكو": قادرون على التأهل للأولمبياد وصناعة الحدث فى "كان"، واللاعبون يتمتعون بصفاء ذهنى كبير من أجل المشاركة فى البطولة وباتوا جاهزين لإسعاد الجماهير الغانية.
ومن المتوقع أن يبدأ "تانكو" المباراة بكل من: ريتشموند أيى فى حراسة المرمى، وخط الدفاع: ويليام دانكيى، جوزيف يبواه، زكريا فوسينى، إيمانويل كودجو هيد، وفى خط الوسط: برايماه فوستر، إيفانز أوسى ووسو، ياو يبواه، كوامى أوبوكو، وفى الهجوم: عثمان بكارى، أوسو كوابينا.
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