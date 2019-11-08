قلق فى الأهلى على لاعبيه الدوليين قبل مواجهتى الفراعنة

طلب الجهاز الفنى لفريق الأهلى بقيادة "فايلر" من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى، التواصل مع حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب، وباقى أعضاء الجهاز، حيث طلب عدم مشاركة لاعبى الفريق الدوليين كامل الوقت فى مباراتى الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر المقرر إقامتها يومى 14 و18 من الشهر الجارى، ومنحهم راحة نسبية لعدم تعرضهم للإجهاد.

ويخشى "فايلر"، المدير الفنى للفريق الأول، إصابة أو إجهاد لاعبيه، محمد الشناوى، ومحمود وحيد، ورامى ربيعة، وأحمد فتحى، ومحمد هانى، وعمرو السولية، وحمدى فتحى، ومحمد مجدى "قفشة"، وحسين الشحات، وأيمن أشرف، خلال مواجهتى كينيا وجزر القمر، بعد استبعاد لاعبى بيراميدز عن الانضمام للمنتخب على خلفية الأزمة الأخيرة التى نشبت بسبب رفض المدير التنفيذى لبيراميدز انضمام لاعبيه للمنتخب قبل موعد الأجندة الدولية.

ويعمل المدرب السويسرى على عدم تعرض لاعبيه للإرهاق الشديد أو الإصابات خلال مباراتى الفراعنة، خاصة أن الفريق مُقبل على مواجهات قوية من العيار الثقيل أمام وادى دجلة فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى، وبعدها سيخرج لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

الأهلي يتابع أسامة جلال

فى سياق متصل، كشف مصدر مُطلع داخل النادى، عن تكليف السويسرى رينيه فايلر، جهازه المعاون بالاتفاق مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، على متابعة أسامة جلال، مدافع فريق إنبى والمنتخب الأولمبى، ورفع تقرير كامل عن اللاعب يشمل كل التفاصيل المتعلقة بمستواه فى البطولة، لتقييم موقف اللاعب بشكل نهائى ومدى صلاحيته للعب فى القلعة الحمراء.

ويحسم "فايلر" عقب التقارير التى يتسلمها عن المدافع الدولى، بعد انتهاء البطولة، الموقف النهائى من التعاقد مع اللاعب فى الانتقالات الشتويــة المقبلـة، لتدعيم دفاع الفريق فى بطولة دورى أبطال أفريقيا التى يضع الفريق كل تركيـزه لاستعـادة البطولة الغائبة منذ 2013 خاصة أن المدرب السويسرى طلب التعاقد مع مدافع بسبب الإصابات الكثيرة فى خط الدفاع وتحديداً الثنائى سعد سمير ومحمود متولى، بجانب تكرار إصابة رامى ربيعة خلال الشهور الأخيرة، وهو ما قد يمثل أزمة كبيرة للفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى أفريقيا.

فى سياق آخر، طالب سيد عبدالحفيظ لاعبى الفريق الذين وافق على استمرارهم فى الإمارات لفترة، بالعودة فى الوقت المحدد قبل انطلاق التدريبات عقب انتهاء الراحة التى منحها الجهاز الفنى لمدة 4 أيام، وذلك لبدء المرحلة الثانية من فترة الإعداد التى يخوضها الفريق خلال التوقف، للاستعداد لاستئناف مباريات الدورى العام ومنافسات دورى أبطال أفريقيا التى تبدأ بمواجهة مهمة أمام النجم الساحلى فى تونس يوم 29 نوفمبر الجارى.