قلق فى الأهلى على لاعبيه الدوليين قبل مواجهتى الفراعنة

أحدث الأخبار
فريق الأهلي
طلب الجهاز الفنى لفريق الأهلى بقيادة "فايلر" من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى، التواصل مع حسام البدرى، المدير الفنى للمنتخب، وباقى أعضاء الجهاز، حيث طلب عدم مشاركة لاعبى الفريق الدوليين كامل الوقت فى مباراتى الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر المقرر إقامتها يومى 14 و18 من الشهر الجارى، ومنحهم راحة نسبية لعدم تعرضهم للإجهاد.
ويخشى "فايلر"، المدير الفنى للفريق الأول، إصابة أو إجهاد لاعبيه، محمد الشناوى، ومحمود وحيد، ورامى ربيعة، وأحمد فتحى، ومحمد هانى، وعمرو السولية، وحمدى فتحى، ومحمد مجدى "قفشة"، وحسين الشحات، وأيمن أشرف، خلال مواجهتى كينيا وجزر القمر، بعد استبعاد لاعبى بيراميدز عن الانضمام للمنتخب على خلفية الأزمة الأخيرة التى نشبت بسبب رفض المدير التنفيذى لبيراميدز انضمام لاعبيه للمنتخب قبل موعد الأجندة الدولية.
ويعمل المدرب السويسرى على عدم تعرض لاعبيه للإرهاق الشديد أو الإصابات خلال مباراتى الفراعنة، خاصة أن الفريق مُقبل على مواجهات قوية من العيار الثقيل أمام وادى دجلة فى الخامس والعشرين من الشهر الجارى، وبعدها سيخرج لمواجهة النجم الساحلى التونسى فى افتتاح مباريات الفريقين بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.
فى سياق متصل، كشف مصدر مُطلع داخل النادى، عن تكليف السويسرى رينيه فايلر، جهازه المعاون بالاتفاق مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، على متابعة أسامة جلال، مدافع فريق إنبى والمنتخب الأولمبى، ورفع تقرير كامل عن اللاعب يشمل كل التفاصيل المتعلقة بمستواه فى البطولة، لتقييم موقف اللاعب بشكل نهائى ومدى صلاحيته للعب فى القلعة الحمراء.
ويحسم "فايلر" عقب التقارير التى يتسلمها عن المدافع الدولى، بعد انتهاء البطولة، الموقف النهائى من التعاقد مع اللاعب فى الانتقالات الشتويــة المقبلـة، لتدعيم دفاع الفريق فى بطولة دورى أبطال أفريقيا التى يضع الفريق كل تركيـزه لاستعـادة البطولة الغائبة منذ 2013 خاصة أن المدرب السويسرى طلب التعاقد مع مدافع بسبب الإصابات الكثيرة فى خط الدفاع وتحديداً الثنائى سعد سمير ومحمود متولى، بجانب تكرار إصابة رامى ربيعة خلال الشهور الأخيرة، وهو ما قد يمثل أزمة كبيرة للفريق خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى أفريقيا.
فى سياق آخر، طالب سيد عبدالحفيظ لاعبى الفريق الذين وافق على استمرارهم فى الإمارات لفترة، بالعودة فى الوقت المحدد قبل انطلاق التدريبات عقب انتهاء الراحة التى منحها الجهاز الفنى لمدة 4 أيام، وذلك لبدء المرحلة الثانية من فترة الإعداد التى يخوضها الفريق خلال التوقف، للاستعداد لاستئناف مباريات الدورى العام ومنافسات دورى أبطال أفريقيا التى تبدأ بمواجهة مهمة أمام النجم الساحلى فى تونس يوم 29 نوفمبر الجارى.
نوريتش سيتي
0
:
0
10:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
نيس
0
:
0
09:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
بوردو
كولن
0
:
0
09:30 PMالدوري الألماني
هوفنهايم
ريال سوسييداد
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
ليجانيس
القوة الجوية
0
:
0
03:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
مولودية الجزائر
شباب الأردن
0
:
0
05:30 PMكأس العرب للأندية الأبطال
الشباب
ساسولو
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بولونيا
فيتيسه أرنهيم
0
:
0
09:00 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
جرونينجين
الوكرة
0
:
0
04:10 PMدوري نجوم قطر
الأهلي
الخور
0
:
0
06:20 PMدوري نجوم قطر
الدحيل
ديبورتيفو أفيس
0
:
0
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
نادي جل فيسنتي
فنربخشة
0
:
0
07:30 PMالدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
عجمان
0
:
0
04:00 PMدوري الخليج العربي
نادي خورفكان
الفجيرة
0
:
0
04:00 PMدوري الخليج العربي
حتا
الوحدة
0
:
0
06:45 PMدوري الخليج العربي
الوصل
ماشين سازي تبريز
0
:
0
01:30 PMدوري المحترفين الإيراني
ذوب آهن اصفهان
باديديه مشهد
0
:
0
02:30 PMدوري المحترفين الإيراني
نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم
نفط مسجد سليمان
0
:
0
03:15 PMدوري المحترفين الإيراني
نادي نساجي مازندران
نادي شاهين بوشهر
0
:
0
04:15 PMدوري المحترفين الإيراني
جول جوهار
العربي
0
:
0
05:45 PMدوري VIVA الكويت
نادي الكويت
مصر - شباب
0
:
0
07:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
مالي - شباب
الكاميرون - شباب
0
:
0
10:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
غانا - شباب
تعليقات الفيسبوك