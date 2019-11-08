مدرب منتخب مصر يكشف موقف "الشحات" من المشاركة أمام كينيا وجزر القمر

كشف أحمد أيوب، مدرب عام منتخب مصر الأول لكرة القدم، عن موقف حسين الشحات من اللحاق بمباراتي كينيا وجزر القمر، في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، المقرر لهما يومي 14 و18 نوفمبر الجاري، بعد إصابته في اللقاء الودي أمس الخميس، ضد ليبيريا.

وقال أحمد أيوب في مداخلة لبرنامج "اللعيب" مع الإعلامي مهيب عبد الهادي: "إصابة حسين الشحات هي كدمة تحت العضلة الأمامية وإن شاء تكون بسيطة".

وتابع: "مينفعش أتكلم عن موقفه من المشاركة بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أفريقيا، لأن لم أتحدث حتى الآن مع الدكتور، ولكن مطمئن على حالته، ويجب أن يطمئن الجمهور أيضا على حالة الشحات".

وكان "الشحات" قد تعرض للإصابة في الدقيقة (36) من زمن المباراة، بعد تدخل عنيف في وسط الملعب، من جانب اللاعب بنجامين دو، أدت لخروجه من اللقاء.

وحقق المنتخب الوطني فوزا باهتا على ليبيريا، بهدف دون رد، سجله اللاعب حمدي فتحي، في الدقيقة (85) بعد استقباله لعرضية أرضية من زميله بالأهلي محمد هاني، وضعها بقدمه اليمنى على يسار حارس ليبيريا.

أحمد أيوب: توقف الدوري سبب تراجع مستوى اللاعبين

وعن المستوى الذي ظهر عليه المنتخب خلال ودية ليبيريا: "لازم يكون فيه منطق أمام منتقدي أداء المنتخب، واجهنا صعوبات كبيرة في الفترة الحالية".

وأضاف: "مسابقة الدوري كانت منتظمة وفجأة النشاط توقف لأسباب معينة، وهذا تسبب في إبعاد اللاعبين عن الرتم والشكل في الأداء، اللاعبين ابتعدوا مبكرًا عن المباريات الرسمية لفترة طويلة".