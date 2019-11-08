قبل مواجهة النجم.. الأهلي يحمل ذكرى سيئة على "رادس"

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الأهلي والترجي في النسخة قبل الماضية من بطولة أفريقيا
أعلن النادى الأهلي رسميا أن لقاء النجم الساحلي التونسي، سيقام يوم 29 نوفمبر الجاري، على استاد رادس في تونس، بافتتاح مشوار الفريقين في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويحمل الأهلي ذكرى سيئة في آخر زيارة لهذا الملعب، بعدما خسر من الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في إياب نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا؛ ليخسر اللقب القاري في النسخة قبل الماضية، بعدما كان فائزًا في مباراة الذهاب بـ3 أهداف مقابل هدف.
كانت مباراة الذهاب بين الناديين والتي أقيمت في ملعب برج العرب في الإسكندرية، شهدت بعض الأخطاء التحكيمية، من الجزائري مهدي عبيد، وعليه أوقف وليد آزارو مهاجم الأهلي عن لقاء الإياب لتحايله على الحكم؛ للحصول على ضربة جزاء.
وفي مباراة العودة التي أقيمت على ملعب رادس، اعتدت جماهير فريق الترجي التونسي على لاعبي وجماهير الفريق الأحمر في رادس، وتعرض هشام محمد لاعب الوسط لإصابة في الرأس بسبب تراشق الحجارة من جماهير الترجي التونسي، ما جعل المارد الأحمر يخوض المباراة في أجواء عصبية ورهيبة للغاية؛ ليخسر الفريق بثلاثية نظيفة، ويفقد اللقب الأفريقي التاسع بعدما كان مرشحًا بقوة للحصول عليه.
ويسعى المارد الأحمر للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في هذه النسخة، حيث أبرم مجلس الإدارة عدة صفقات خلال فترتي الانتقالات الماضيتين من العيار الثقيل، إلى جانب التعاقد مع السويسري رينيه فايلر لقيادة الفريق، خلفًا للأورجوياني مارتن لاسارتي، لاستعادة بطولة أفريقيا بعد غيابها عن النادي منذ 2013، للعب في بطولة العالم للأندية مرة أخرى.
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