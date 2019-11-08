عاجل.. "خناقة شوارع" بين مدربي الزمالك في قطاع الناشئين

شهد ملعب نادي الزمالك مشاجرة حامية، بين مدربي قطاع الناشئين في النادي، على هامش مباراة فريق مواليد 2004 أمام مصر المقاصة، التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل لا شيء في دوري القطاعات.

وبدأت الأزمة بين سيد حنفي المدير الفني لفريق نادي الزمالك مواليد 2004، وتامر عبد الحميد "دونجا" نجم النادي الأسبق، الذي يعمل بقطاع الناشئين، وحضر المباراة ووجه بعض لاعبي الفريق خلال اللقاء دون التداخل مع تعليمات المدير الفني سيد حنفي، وهو ما أغضب الأخير، وتحدث مع تامر عبد الحميد بحدة؛ ليشتبك الثنائي مع بعض بالأيدي بشكل ملفت للنظر أمام الجميع، وقال له سيد حنفي: "كلكوا بقيتوا مدربين وبتفهموا في المباريات بتاعتي".

وتدخل أيمن عبد العزيز مدير الكرة لقطاعات الناشئين بالنادي، لتهدئة الأمر إلا أنه لم يستطع، واشتبك مع تامر عبدالحميد بالأيدي وبألفاظ غير لائقة، ليحضر مدحت عبد الهادي الذي يعمل مدربا في قطاع الناشئين أيضا، وتدخل في المشاجرة ليتحول الأمر إلى "خناقة شوارع" بين الرباعي.

كان فريق الكرة بالزمالك مواليد 2004، فاز على مصر المقاصة بهدفين دون رد أحرزهما يحيى محمد ومحمود حسن، في الجولة التاسعة من بطولة الجمهورية للناشئين.

ويقود الزمالك سيد حنفي مديرا فنيا، ويساعده عامر صبري ومصطفي محمود، وتامر وحيد مدربا للحراس، وخالد عمران إداريا وشريف محمود أخصائي تأهيل.