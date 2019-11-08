مباشر لحظة بلحظة.. مصر 1 × 0 مالي (أمم أفريقيا تحت 23 سنة).. انتهاء الشوط الأول

يقدم "الوطن سبورت" بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة مصر ومالي، بالجولة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

أحداث المباراة:

انتهاء الشوط الأول

حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدلا من الضائع

ق43: هبوط مستوى الفريقين بعد وخاصة المنتخب المالي بعد تقدم الفراعنة برأسية مصطفى محمد

ق40: تدخل عنيف من ديانج على أبوة الفتوح يحصل منها الفراعنة على ضربة ثابتة ينفذها رمضان صبحي ويبعدها دفاعات مالي ويستقبلها من جديد محمد عبدالسلام على منطقة الجزاء ويسددها بقوة ولكن خارج مرمى النسور

37: ركنية لمنتخب مالي من الجانب الأيمن ورأسية قوية من البلال توري ولكن تمر بأمان على مرمى الفراعنة

35: مصطفى محمد يسقط على أرضية الملعب بسبب الإصابة وحصول اللاعب بوبكر كليمين كوناتيه لاعب ليباجا اللاتفي على كارت أصفر بسبب تدخله بشكل عنيف

ق33: دربكة في خطوط وأداء منتخب مالي بعد تقدم منتخب الفراعنة

ق 29: مصطفى محمد يسجل أول أهداف منتخب مصر برأسية قوية جاءت من تمريرة أبو الفتوح من الجانب الأيسر.

ق27: تدخل قوي على البديل عمار حمدي واللاعب يشتكي من آلام الظهر ولكن يستكمل المباراة

ق25: تعليمات خاصة من شوقي غريب للاعبي وسط المنتخب بسبب التمريرات الخاطئة لخط الهجوم

ق23: عمار حمدي يمرر عرضية نموذجية من الجانب الأيمن ولكن أبو الفتوح يحولها رأسية بين أيدي حارس المنتخب المالي

ق22: معتمد جمال يقوم بإعطاء تعليمات للاعبي خط الوسط خاصة أكرم توفيق لزيادة الضغط على لاعبي مالي

ق20: استحواذ كامل للمنتخب المصري على الكرة طوال الدقائق الماضية بينما يحاول مالي على استيحاء دون خطورة من جانب الفريقين

ق17: ارتباك وتمريرات خاطئة بدون عنوان من جانب لاعبي الفراعنة

ق15: ناصر ماهر يبكي بعد إصابته وعمار حمدي يشارك

ق14: رمضان صبحي يسقط على الأرض ولكن الحكم يحذره من إهدار الوقت

ق12: ناصر ماهر يطلب التبديل بعد خضوعه للفحص الطبي من قبل الجهاز الطبي

ق10: إصابة ناصر ماهر ومشادة بين رمضان ولاعب مالي بسبب عدم إخراج الكرة للإطمئنان عليه

ق8: تسديدة قوية من رمضان صبحي وصلاح محسن يوجهها برأسية ولكن ينقذها ببراعية حارس المنتخب المالي

ق7: أليو ديانج يحصل على ضربة ثابتة في منتصف الملعب بعد تدخل قوي من أكرم توفيق

ق4: ضربة ثابتة من الجانب الأيمن ينفذها أحمد أبو الفتوح ولكن دون خطورة على مرمى المنتخب المالي

ق3: ركنية أولى لمنتخب الفراعنة ينفذها رمضان صبحي ولكن يبعدها دفاع منتخب النسور بسهولة

ق1: ركنية أولى لمنتخب مالي وسقوط مصطفى محمد بسبب آلام الظهر ولكن يعود للمشاركة في المباراة سريعًا.

انطلاق المباراة

تشكيل منتخب مصر الأوليمبي

حراسة المرمى: محمد صبحي

الدفاع: محمد عبدالسلام، أسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: أكرم توفيق، ناصر ماهر، كريم عراقي، أحمد فتوح.

الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد، رمضان صبحي.

تايم سبورتس تنقل لقاء الافتتاح والكواليني معلقا

وتقرر أن تذيع قناة تايم سبورتس عبر بثها الأرضي مباريات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري.

وتقام، اليوم، مباراتان حيت يواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره مالي في الافتتاح، بالسابعة مساء ضمن منافسات مباريات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، وفي المجموعة نفسها يلتقي المنتخب الأولمبي الكاميروني مع نظيره غانا في العاشرة مساء.