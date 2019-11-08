وصول أحمد أحمد إلى ستاد القاهرة لحضور افتتاح أمم أفريقيا

أحدث الأخبار
أحمد أحمد
وصل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف إلى ستاد القاهرة الدولي، لحضور حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية للشباب والمؤهلة للأولمبياد.
وتنطلق في السابعة مساء اليوم افتتاحية بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمواجهة مصر الأولمبي ونظيره المالي.
ويشارك في البطولة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وحرص لاعبو المنتخب الأوليمبي على تحية الجماهير فور نزولهم أرضية ستاد القاهرة، وسط الأغاني الوطنية التي أشعلت الأجواء في محيط ملعب المباراة.
ويبدأ حفل الافتتاح لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد في تمام الساعة 5:45، وينتهي حفل الافتتاح الساعة 6:15، حيث سيتضمن فقرات غنائية واستعراضية.
ومن المنتظر أن تقام مباراتان اليوم، حيت يواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره مالي في لقاء الافتتاح بتمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات مباريات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، وفي المجموعة نفسها يلتقي المنتخب الأولمبي الكاميروني مع نظيره غانا في العاشرة مساء.
نوريتش سيتي
0
:
0
10:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
نيس
0
:
0
09:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
بوردو
كولن
0
:
0
09:30 PMالدوري الألماني
هوفنهايم
ريال سوسييداد
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
ليجانيس
ساسولو
0
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بولونيا
فيتيسه أرنهيم
0
:
0
09:00 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
جرونينجين
ديبورتيفو أفيس
0
:
0
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
نادي جل فيسنتي
فنربخشة
0
:
0
07:30 PMالدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
الوحدة
0
:
0
06:45 PMدوري الخليج العربي
الوصل
مصر - شباب
0
:
0
07:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
مالي - شباب
الكاميرون - شباب
0
:
0
10:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
غانا - شباب
القوة الجوية
0
:
0
03:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
مولودية الجزائر
شباب الأردن
0
:
0
05:30 PMكأس العرب للأندية الأبطال
الشباب
الوكرة
2
:
1
04:10 PMدوري نجوم قطر
الأهلي
الخور
0
:
0
06:20 PMدوري نجوم قطر
الدحيل
عجمان
1
:
1
04:00 PMدوري الخليج العربي
نادي خورفكان
الفجيرة
0
:
1
04:00 PMدوري الخليج العربي
حتا
ماشين سازي تبريز
2
:
1
01:30 PMدوري المحترفين الإيراني
ذوب آهن اصفهان
باديديه مشهد
1
:
0
02:30 PMدوري المحترفين الإيراني
نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم
نفط مسجد سليمان
0
:
0
03:15 PMدوري المحترفين الإيراني
نادي نساجي مازندران
نادي شاهين بوشهر
1
:
1
04:15 PMدوري المحترفين الإيراني
جول جوهار
العربي
0
:
2
05:45 PMدوري VIVA الكويت
نادي الكويت
تعليقات الفيسبوك