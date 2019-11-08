وصول أحمد أحمد إلى ستاد القاهرة لحضور افتتاح أمم أفريقيا

وصل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف إلى ستاد القاهرة الدولي، لحضور حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية للشباب والمؤهلة للأولمبياد.

وتنطلق في السابعة مساء اليوم افتتاحية بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمواجهة مصر الأولمبي ونظيره المالي.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات، على أن يتأهل أول 3 منتخبات إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وحرص لاعبو المنتخب الأوليمبي على تحية الجماهير فور نزولهم أرضية ستاد القاهرة، وسط الأغاني الوطنية التي أشعلت الأجواء في محيط ملعب المباراة.

ويبدأ حفل الافتتاح لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد في تمام الساعة 5:45، وينتهي حفل الافتتاح الساعة 6:15، حيث سيتضمن فقرات غنائية واستعراضية.

ومن المنتظر أن تقام مباراتان اليوم، حيت يواجه منتخب مصر الأوليمبي نظيره مالي في لقاء الافتتاح بتمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات مباريات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى، وفي المجموعة نفسها يلتقي المنتخب الأولمبي الكاميروني مع نظيره غانا في العاشرة مساء.