حفل مبهر في افتتاح أمم أفريقيا تحت 23 سنة بمشاركة شارموفرز ونسمة محجوب (صور)

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حفل أمم أفريقيا تحت 23
شهد حفل افتتاح بطولة أمم افريقيا تحت 23 عاما، والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، عدداً من الفقرات الفنية والغنائية المتنوعة، من بينهما فقرة غنائية قدمها فريق "شارموفرز" بالتعاون مع الفنانة نسمة محجوب، وسط تجاوب واسع من الجماهير في ستاد القاهرة.
وخرج الحفل في صورة مبهرة، أثبتت مصر من خلالها للجميع قدرتها مجدداً على تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، على غرار بطولة أمم أفريقيا للكبار التي نظمتها خلال شهري يونيو ويوليو السابقين.
وحضر الحفل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وعدد من المسئولين والقيادات في الدولة المصرية واتحاد الكرة المصري.
وتنطلق أمم أفريقيا للأوليمبي بمباراة مصر ومالي، فيما سيتواجه غانا والكاميرون في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، خلال مباريات المجموعة الأولى.
ويعول المنتخب الوطني على أكثر من عنصر، أبرزهم رمضان صبحي قائد المنتخب الوطني الأولمبي وأحد أبرز اللاعبين في الدوري المصري، بخاصة بعدما ظهر بأداء رائع مع فريقه خلال الفترة الماضية.
ومن المقرر أن يبدأ شوقي غريب بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: محمد صبحي
الدفاع: محمد عبدالسلام، أسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام.
الوسط: أكرم توفيق، ناصر ماهر، كريم عراقي، أحمد فتوح.
الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد، رمضان صبحي.
ويستضيف ملعب السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلا من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث ستبدأ لقاءات المجموعة الثانية غدًا.
وتنقل البطولة عبر قناة تايم سبورت الأرضي، وقنوات بي إن سبورت، ومن المقرر أن يتأهل طرفي النهائي مباشرة للأولمبياد وصاحب المركز الثالث.
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