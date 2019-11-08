مصر تقتنص فوزا ثمينا من نسور مالي بأمم أفريقيا تحت 23 عاما (فيديو)

نجح المنتخب الأولمبي في الانتصار على نظيره المالي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد القاهرة بافتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو لعام 2020.

أحرز مصطفى محمد هدف المنتخب الأولمبي الوحيد في الدقيقة 29 من زمن المباراة.

وجاء الهدف بعدما استغل مصطفى محمد عرضية من الجهة اليسرى للمنتخب المصري عن طريق أحمد أبو الفتوح، ليترجمها برأسية من داخل منطقة الجزاء في شباك الفريق المالي.

وشهدت الدقيقة 11 تعرض لاعب وسط المنتخب الأولمبي ناصر ماهر لإصابة قوية في الكتف بعدما سقط مصابا إثر التحامه مع أحد لاعبي المنتخب المالي ليعجز عن استكمال اللقاء، ويحل عمار حمدي بدلا منه.

وأهدر المنتخب المالي هدفا محققا في الدقيقة 49، بعد عرضية من جهة اليمين قابلها علي مالي برأسية أنقذها محمد صبحي من أسفل يمين المرمى لترد الكرة إلى إبراهيما كونية، الذي صوب كرة صاروخية من على حدود الـــ 6 ياردات ارتطمت بالقائم الأيمن ثم مرت إلى ركلة مرمى في النهاية.

وبهذا الانتصار نجح المنتخب الأولمبي في اعتلاء عرش صدارة المجموعة الأولى مؤقتا وفي رصيده 3 نقاط، في انتظار مباراة غانا والكاميرون في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.