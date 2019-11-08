"كاف" يشكر الدولة المصرية: حفل افتتاح مبهر لأمم أفريقيا

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حف افتتاح بطولة أفريقيا
أشاد مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بحفل الافتتاح المبهر لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، التي تستضيفها مصر، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وووجه مسئولو "كاف" الشكر للدولة المصرية على توفير كل الإمكانات لإنجاح البطولة.
وأثنى مسئولوالاتحاد الأفريقي، على جهود شركة بريزنتيشن برئاسة منتصر النبراوي، في خروج حفل الافتتاح في شكله الرائع، والذي جاء على غرار افتتاح بطولة الأمم الأفريقية للكبار التي نظمتها مصر الصيف الماضي.
كما وجه مسئولو الاتحاد الأفريقي الشكر ل "بريزنتيشن" على حسن التنظيم سواء في الملعب أو في المقصورة الرئيسية والأماكن المخصصة للحضور.
ونال حفل الافتتاح إعجاب جميع المتابعين له سواء من الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد الدولي "فيفا"، بعدما شهد الحفل فقرة غنائية لفرقة شارموفرز الشهيرة والمطربة نسمة محجوب، فيما شهد الجزء الثاني من الحفل فقرة ألعاب نارية على مستوى عالمي، لاقت قبول وإعجاب الجميع.
وتضم بطولة أمم افريقيا تحت ٢٣ عاما في النسخة الحالية أقوى فرق القارة السمراء مقسمة على مجموعتين، حيث يقع منتخبنا الوطني فى المجموعة الأولى، مع مالي، غانا والكاميرون، بينما يستضيف ستاد السلام مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلا من نيجيريا، زامبيا، كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.
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