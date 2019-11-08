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وزير الرياضة: حفل افتتاح أمم أفريقيا يليق بمصر.. وشكراً للمنتخب

10:41 م | الجمعة 08 نوفمبر 2019
كتب: محمد خيري
وزير الرياضة: حفل افتتاح أمم أفريقيا يليق بمصر.. وشكراً للمنتخب

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، عقب الفوز على مالي، في افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، بهدف نظيف واقتناص أول ثلاث نقاط من خصم قوي.

وكتب وزير الشباب والرياضة، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، عقب نهاية مباراة مصر ضد مالي: "الحمد لله افتتاح يليق بمصر، وشكرا لمنتخب مصر، وإن شاء الله جماهير مصر هاتكون أكثر وتشجع مصر المباريات القادمة، شجعوا ولاد مصر منتخبكم".

وأشاد الوزير بأداء لاعبي الفراعنة، بعد الفوز الذي اعتبره ضربة بداية موفقة، في طريق للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد من أجل إسعاد المصريين.

وزير الرياضة يفتتح أمم أفريقيا في حضور أحمد أحمد

وكان وزير الرياضة قد افتتح البطولة بكلمة، رحب فيها بالحضور في افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، وعلى رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ونقل وزير الشباب والرياضة للحضور تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي وترحيبه بهم، مشيداً باستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، وتقام منافسات البطولة الأفريقية على ملعبي القاهرة والسلام، ويأتي منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات مالي، غانا والكاميرون، بينما تضم المجموعة الثانية نيجيريا، كوت ديفوار، زامبيا وجنوب أفريقيا.

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