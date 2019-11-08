وزير الرياضة: حفل افتتاح أمم أفريقيا يليق بمصر.. وشكراً للمنتخب

أحدث الأخبار
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، عقب الفوز على مالي، في افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، بهدف نظيف واقتناص أول ثلاث نقاط من خصم قوي.
وكتب وزير الشباب والرياضة، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك"، عقب نهاية مباراة مصر ضد مالي: "الحمد لله افتتاح يليق بمصر، وشكرا لمنتخب مصر، وإن شاء الله جماهير مصر هاتكون أكثر وتشجع مصر المباريات القادمة، شجعوا ولاد مصر منتخبكم".
وأشاد الوزير بأداء لاعبي الفراعنة، بعد الفوز الذي اعتبره ضربة بداية موفقة، في طريق للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد من أجل إسعاد المصريين.
وكان وزير الرياضة قد افتتح البطولة بكلمة، رحب فيها بالحضور في افتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً، وعلى رأسهم أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
ونقل وزير الشباب والرياضة للحضور تحية الرئيس عبد الفتاح السيسي وترحيبه بهم، مشيداً باستضافة مصر لبطولة الأمم الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، في الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، وتقام منافسات البطولة الأفريقية على ملعبي القاهرة والسلام، ويأتي منتخب مصر في المجموعة الأولى بجانب منتخبات مالي، غانا والكاميرون، بينما تضم المجموعة الثانية نيجيريا، كوت ديفوار، زامبيا وجنوب أفريقيا.
نوريتش سيتي
0
:
1
10:00 PMالدوري الإنجليزي الممتاز
واتفورد
نيس
1
:
1
09:45 PMالدوري الفرنسي الدرجة الأولى
بوردو
كولن
1
:
1
09:30 PMالدوري الألماني
هوفنهايم
ريال سوسييداد
0
:
0
10:00 PMالدوري الإسباني
ليجانيس
القوة الجوية
0
:
0
03:00 PMكأس العرب للأندية الأبطال
مولودية الجزائر
شباب الأردن
1
:
1
05:30 PMكأس العرب للأندية الأبطال
الشباب
ساسولو
1
:
0
09:45 PMالدوري الإيطالي الدرجة الأولى
بولونيا
فيتيسه أرنهيم
1
:
2
09:00 PMدوري الدرجة الأولى الهولندي
جرونينجين
الوكرة
2
:
1
04:10 PMدوري نجوم قطر
الأهلي
الخور
2
:
3
06:20 PMدوري نجوم قطر
الدحيل
ديبورتيفو أفيس
0
:
0
10:30 PMالدوري البرتغالي الممتاز
نادي جل فيسنتي
فنربخشة
3
:
2
07:30 PMالدوري التركي الممتاز
قاسم باشا
عجمان
1
:
1
04:00 PMدوري الخليج العربي
نادي خورفكان
الفجيرة
0
:
1
04:00 PMدوري الخليج العربي
حتا
الوحدة
2
:
2
06:45 PMدوري الخليج العربي
الوصل
ماشين سازي تبريز
2
:
1
01:30 PMدوري المحترفين الإيراني
ذوب آهن اصفهان
باديديه مشهد
1
:
0
02:30 PMدوري المحترفين الإيراني
نادي بارس جنوبي جم لكرة القدم
نفط مسجد سليمان
0
:
0
03:15 PMدوري المحترفين الإيراني
نادي نساجي مازندران
نادي شاهين بوشهر
1
:
1
04:15 PMدوري المحترفين الإيراني
جول جوهار
العربي
0
:
3
05:45 PMدوري VIVA الكويت
نادي الكويت
مصر - شباب
1
:
0
07:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
مالي - شباب
الكاميرون - شباب
0
:
0
10:00 PMكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة
غانا - شباب
تعليقات الفيسبوك