إيهاب الخطيب: قرار البدري باستبعاد لاعبي بيراميدز "محترم وجريء"

وصف إيهاب الخطيب، مدير تحرير القسم الرياضي بجريدة "الوطن"، قرار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، باستبعاد لاعبي بيراميدز من معسكر المنتخب الجاري، بأنه قرار محترم وجريء.

وقال الخطيب، خلال حواره مع الإعلامي مهيب عبدالهادي: "قرار الجهاز الفني بقيادة كابتن حسام البدري قرار في منتهى الأهمية وفي توقيت هام، لأننا في هذا التوقيت في حاجة شديدة إلى الانضباط والالتزام".

وأضاف: "كما يرى الجميع، فإن المنتخب لعب مبارتين وديتين فقط تحت قيادة حسام البدري، وحدث أزمات ومشاكل، لذا فإن القرار في توقيته".

الخطيب: أزمة لاعبي بيراميدز تثبت خبرات البدري

وتابع: "عندما اختار حسام البدري 32 لاعبا لمعسكر المنتخب تعرض لانتقادات ممن اندهشوا من اختيار هذا العدد، لكن أزمة لاعبي بيراميدز أثبتت أن البدري يمتلك بعد نظر كبير".

وتابع: "تتفق أو تختلف على حسام البدري، لكنه يمتلك قدرات وخبرات كبيرة، لذا فإن قراره كان موفق خصوصًا وأنه سيلعب مبارتين هامتين في تصفيات أمم أفريقيا".

وكان الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، اتخذ قرارًا باستبعاد لاعبي بيراميدز من معسكر المنتخب الجاري، بعد امتناع ناديهم عن إرسالهم في الوقت المحدد لبداية المعسكر.

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، قد أعلن عن ضم 7 لاعبين من فريق بيراميدز، وهم رجب بكار، محمد حمدي، عمر جابر، عبد الله السعيد، إسلام عيسى، أحمد أيمن منصور، محمد فاروق، قبل أن يستبعدهم.