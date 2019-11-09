خاص.. حمدي النقاز يؤجل الرحيل عن الزمالك

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حمدى النقاز
استقر التونسى حمدي النقاز، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على تأجيل مناقشة أي عروض احتراف قد تصل إليه خلال الفترة المقبلة.
أجل النقاز، ملف العروض الخاصة به بعدما أبدى أكثر من فريق في الدوري السعودي والتونسي، رغبتهم في الحصول على خدماته، إلا أنه قرر تأجيل مناقشتهم لنهاية الموسم الجاري بسبب صعوبة رحيله في الوقت الحالي وحاجة الفريق الأبيض لخدماته، ولرغبته في الفوز ببطولة أفريقيا مع الأبيض.
وبعيدا عن هذا، يلتقى فريق الكرة بالزمالك تحت قيادة الصربي ميتشو، المدير الفنى مع نظيره وادي دجلة وديا، الإثنين المقبل، على ملعب بتروسبورت بالقاهرة، استعدادا لاستئناف الدوري وخوض منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، نهاية الشهر الجاري.
ومن المنتظر، أن يمنح ميتشو، الفرصة لبدلاء الفريق وناشئي النادي، في المباراة الودية المقرر لها أمام دجلة .
يغيب عن تدريبات الزمالك في الفترة الحالية لاعبيه الدوليين وهم: "حمدي النقاز وفرجاني ساسي مع منتخب تونس الذي يخوض تصفيات أفريقيا، ومحمود علاء وأحمد زيزو وطارق حامد وعبدالله جمعة ومحمد عواد مع المنتخب الأول الذي يخوض تصفيات أفريقيا".
كما يغيب: "محمد صبحي، محمد عبدالسلام، مصطفى محمد، وإمام عاشور" مع المنتخب الأوليمبي الذي يخوض بطولة أفريقيا تحت 23 سنة في القاهرة.
ويشارك محمود عبد الرازق شيكابالا في التدريبات الجماعية، اليوم، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعانى منها مؤخرا في العضلة الضامة، وأبعدته عن المباريات الأخيرة للفريق، وسيجتمع ميتشو بلاعبيه قبل انطلاق المران من أجل شرح بعض الأمور الفنية لهم وتصحيح الأخطاء، التي وقعوا فيها لتفادى تكرارها الفترة المقبلة.
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