ضرب بالبوكس وتقطيع فانلات.. تفاصيل "خناقة شوارع" في الزمالك

كشف مصدر داخل قطاع الناشئين بنادي الزمالك، عن كواليس جديدة فى المشاجرة الحامية، التي نشبت بين مدربي قطاع الناشئين في النادي، على هامش مباراة فريق مواليد 2004 أمام مصر المقاصة، التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل لا شيء في دوري القطاعات.

وشدد المصدر خلال تصريحاته الخاصة لـ "الوطن سبورت"، على أن تامر عبدالحميد هو السبب وراء هذه الأزمة، وهو من افتعلها بهذا الشكل، بعدما وجه تعليمات إلى لاعبي الأبيض من على الخط دون الرجوع إلى سيد حنفي، المدير الفني للقلعة البيضاء مواليد 2004.

وأشار المصدر إلى أن ما فعله تامر عبدالحميد، أغضب سيد حنفي، وهو ما جعله يعاتبه بصوت عالٍ، إلا أن تامر عبدالحميد انفعل عليه ليتطور الأمر بينهما، ويشتبكا مع بعضهما لدرجة أنهما تناوبا التشابك بالأيدي وتقطيع التيشرتات الخاصة بهما.

وتابع: "تدخل أيمن عبدالعزيز رئيس قطاع الناشئين، لتهدئة الأمر إلا أنه لم يستطع، وانفعل عليه دونجا وقال له بالحرف (هو أنت بتدفعنى ليه)، فما كان من عبدالعزيز إلا أنه اشتبك معه، هو الآخر، ليصل الأمر إلى الدفع بالأيدي، وبعدها يظهر مدحت عبدالهادى، نجم النادي الأسبق ويحاول فض الأمر إلا أن تامر عبدالحميد اعتبره بأنه يتشاجر معه، ليتحول الأمر إلى "خناقة شوارع" بين الرباعي".

وقرر رئيس الأبيض إقالة تامر عبدالحميد من منصبه، بجانب خصم شهر من أيمن عبدالعزيز، ومدحت عبدالهادي، ونصف شهر من راتب سيد حنفي.