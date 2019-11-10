محمد صلاح يؤكد جاهزيته للانضمام للمنتخب: متحمس للفوز بأمم أفريقيا

ينتظر منتخب مصر الأول اكتمال قوامه غداً الاثنين بانضمام المحترفين الخمسة الذين وقع اختيار الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى، عليهم، استعداداً لخوض مباراتى كينيا وجزر القمر المقرر لهما الرابع عشر والثامن عشر من نوفمبر الجارى، ضمن منافسات الجولتين الأولى والثانية للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون، حيث من المنتظر انضمام محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، ومحمد الننى لاعب بشكتاش التركى، ومحمود حسن «تريزيجيه» لاعب أستون فيلا الإنجليزى، ومحمود عبدالمنعم «كهربا» لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالى، وأحمد حجازى لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزى، بعد استبعاد أحمد حسن «كوكا» المحترف بصفوف سبورتنج براجا البرتغالى، عقب تعرضه لإصابة قوية بالركبة وحاجته لتدخل جراحى وتأكد غيابه عن الملاعب فترة لن تقل عن أربعة إلى ستة أسابيع.

وشدد محمد صلاح، خلال تواصله مع «البدرى»، على أنه سينضم للمعسكر من يوم غد «الاثنين» ولا صحة لما يتردد بشأن تحركاته لعدم الحضور، وقال لجهاز الفراعنة خلال الاتصالات الأخيرة حرفياً: «لدى حماس للوصول إلى أمم أفريقيا والتتويج بلقبها وتعويض إخفاق الفترة الماضية»، وتمنى حسام البدرى التوفيق لمحمد صلاح خلال مواجهة ليفربول ومانشستر سيتى اليوم الأحد، ووجه حديثه لصلاح قائلاً: «تألقك مع فريقك أمر يسعدنا جميعاً وننتظر وصولك مع زملائك المحترفين، لكى نحقق الفوز فى مباراتى كينيا وجزر القمر».

وفى نفس السياق تمسك حسين الشحات لاعب الأهلى بالاستمرار فى معسكر المنتخب، على الرغم من الإصابة القوية التى تعرض لها فى الركبة خلال ودية ليبيريا الأخيرة، وفضل «الشحات» البقاء فى الفندق، من أجل التجهيز والتدريب استعداداً للمشاركة فى مباراة جزر القمر المقرر لها يوم الثامن عشر من الشهر الجارى، حيث تدرب المنتخب فى يوم الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون رغبة منه فى البقاء داخل معسكر الفراعنة.

وعلى جانب آخر، يخضع محمود عبدالمنعم كهربا صانع ألعاب المنتخب لبرنامج تأهيلى خاص، لتنفيذه فور وصوله جهزه له التونسى أنيس الشعلالى مدرب الأحمال البدنية بالمنتخب، فى ظل رغبة «البدرى» فى الاعتماد على اللاعب خلال الفترة المقبلة خاصة مع تأكد غياب حسين الشحات عن مواجهة كينيا، كما منح جهاز الفراعنة تعليمات خاصة للاعب طلائع الجيش كريم طارق، وشهد تدريب المنتخب بعد العودة من الراحة عقد جلسة خاصة بين سيد معوض مدرب المنتخب وأحمد سيد «زيزو» صانع ألعاب الفراعنة، من أجل مطالبته بالتركيز فى إنهاء الهجمة الأخيرة بعد أن أهدر العديد من الفرص السهلة خلال ودية ليبيريا.

«البدرى» للاعب ليفربول: تألقك يسعدنا.. «الشحات» يتمسك بالاستمرار فى المعسكر.. وارتياح بعد تألق لاعبى المنتخب الأولمبى

وفى الإطار نفسه، عقد حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب جلسة مع اللاعبين بعد العودة من الراحة عقب خوض ودية ليبيريا التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد أحرزه حمدى فتحى، وطالبهم بالتركيز فى التدريبات خاصة أن الفوز على كينيا بالجولة الأولى للتصفيات أمر مهم حتى تكون بمثابة جرس إنذار برغبة الفراعنة فى استعادة الوجود على العرش الأفريقى.

وطالب «البدرى» اللاعبين بغلق الحديث عن أزمة سباعى بيراميدز المستبعد وهم عبدالله السعيد وعمر جابر وإسلام عيسى ومحمد فاروق وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى ورجب بكار، مشدداً على أن هذا الأمر لا يجب التوقف عنده كثيراً لأن فرض الانضباط أهم من المشاعر، خاصة أنه يدرك جيداً رغبة اللاعبين فى الوجود مع المنتخب إلا أن موقف إدارة ناديهم وقف حائلاً أمام ذلك الأمر وأن استبعادهم أمر مؤقت بتلك المرحلة التى تنتهى بمباراتى كينيا وجزر القمر، وسيتم فتح صفحة جديدة بعد انتهاء تلك المرحلة.

وعلى جانب آخر سادت حالة من الارتياح بين الجهاز الفنى للمنتخب الأول بعد تألق لاعبى المنتخب الأولمبى فى لقاء مالى بافتتاح بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاماً وخاصة مصطفى محمد مهاجم الفراعنة وصاحب لقب رجل المباراة وهدف الفوز الوحيد، وكذلك حارس المرمى محمد صبحى، نظراً لأن هذا الجيل من اللاعبين يعتبر مستقبل المنتخب الأول خلال السنوات المقبلة وأنه سيتم ضم عناصر عديدة من المنتخب الأولمبى للمنتخب الأول بعد انتهاء منافسات أمم أفريقيا تحت 23 عاماً والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.