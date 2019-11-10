فايلر يؤجل تقرير صفقات الأهلى وقائمة الراحلين بسبب فشل معسكر الإمارات

كشفت مصادر مُطلعة داخل النادى الأهلى، أن المدير الفنى السويسرى رينيه فايلر، قرر تأجيل رفع تقريره الخاص بالتدعيمات الجديدة فى يناير المقبل، إلى مجلس الإدارة، فعلى الرغم من استقرار المدير الفنى على التدعيم فى مركز المدافع والمهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية إلا أن المدير الفنى كان يخطط لحسم تقريره النهائى عقب معسكر الإمارات.

وقال مصدر لـ«الوطن» إن فشل معسكر الإمارات، بسبب عدم إقامة أى مباريات وعدم تحقيق الاستفادة الكاملة حال دون حسم المدير الفنى تقريره النهائى باللاعبين الذين سيتم التعاقد معهم ونفس الأمر بالنسبة للاعبين الذى سيغادرون الفريق أيضاً لعدم الحاجة لهم.

فى سياق آخر، فتحت إدارة النادى اتصالات مع السفارة المصرية فى تونس، لترتيب رحلة الفريق المرتقبة نهاية الشهر الجارى؛ لمواجهة النجم الساحلى فى افتتاح مشوار الفريق بدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، حيث قام سمير عدلى المدير الإدارى للفريق بالتنسيق مع الجانب التونسى، وأيضاً السفارة المصرية فى تونس؛ من أجل ترتيب كل الأمور المتعلقة بالرحلة مبكراً، استعداداً لمواجهة النجم يوم 29 نوفمبر الجارى على استاد رادس فى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

من جانبه قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، إن الجهاز الفنى يتطلع لتحقيق أكبر مكاسب فنية ممكنة من فترة توقف الدورى الحالية بسبب ارتباط المنتخب الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر، وأيضاً المنتخب الأولمبى بمنافسات بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لنهائيات طوكيو 2020.

وأضاف «عبدالحفيظ» إنه يجرى البحث والتنسيق مع بعض الأندية؛ لخوض مباراتين وديتين على أقصى تقدير خلال فترة التوقف الحالية، مؤكداً أن الأمر قيد البحث.

المدير الفنى يراقب «الفيرارى» لمنع رحيله للعين الإماراتى.. وعد عمار حمدى بالرحيل فى حال عدم مشاركته.. واتصالات مع السفارة فى تونس للترتيب قبل مواجهة النجم الساحلى

ومن جهة أخرى، بات شادى رضوان، لاعب فريق الشباب بالنادى، تحت رادار رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأحمر، حيث أكد شعيب شعيب، محلل الأداء بالجهاز الفنى لفايلر، أن اللاعب صاحب إمكانيات كبيرة ويصلح للمشاركة مع الفريق وطالب المدرب السويسرى بتصعيد اللاعب بجانب عدد آخر من اللاعبين إلى تدريبات الفريق بداية من يوم الاثنين وذلك من أجل تعويض النقص العددى الكبير الذى يعانى منه الفريق، حيث يغيب الدوليون لانضمامهم إلى المنتخب الأول والأولمبى كما يغيب اللاعبون الأجانب لنفس السبب.

وشاهد «فايلر» عدداً من الفيديوهات والأهداف التى سجلها شادى رضوان ونال إشادة «فايلر» بشكل كبير وضم اللاعب إلى معسكر الإمارات مع البعثة قبل التراجع عن قراره أسوة بزملائه، حيث قرر استبعاد جميع اللاعبين الناشئين من رحلة المعسكر، ويحسم فايلر ملف اللاعب الملقب بـ«الفيرارى» فى الأيام المقبلة، حيث اجتمع اللاعب مع مسئولى الأهلى وطلب الرحيل نهائياً إلى الإمارات حال عدم تصعيده خاصة أنه يمتلك عرضاً جاداً وقوياً من نادى العين الإماراتى.

فى نفس السياق، حصل عمار حمدى على وعد من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادى، بمناقشة مصيره فى الفترة المقبلة خاصة أنه لا يشارك، وأكد «عبدالحفيظ» لـ«عمار» أنه حال استمرار عدم مشاركته سيتم إعارته إلى أحد أندية الدورى المصرى بحد أقصى يناير المقبل، بعد الحصول على موافقة المدير الفنى عقب بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة التى تقام فى الوقت الحالى.