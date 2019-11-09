الخطيب يطير إلى فرنسا فجرًا في رحلة علاجية

يسافر محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى فرنسا في رحلة علاجية عاجلة خلال الساعات القليلة المقبلة، حسبما أعلن شريف فؤاد، المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وأشار "فؤاد" في تصريحات بقناة الأهلي، إلى أن الخطيب سيسافر إلى فرنسا في الثانية فجر غد الأحد، لاستكمال البرنامج العلاجي، والاطمئنان على فقرات الظهر، على أن يعود بعدها إلى القاهرة خلال 10 أيام.

أضف، أن الخطيب حرص على حضور اجتماع مجلس إدارة النادي قبل السفر إلى فرنسا وقام بتقديم الشكر للإدارة التنفيذية وأعضاء المجلس وقطاعات النادي على المجهود الذي تم بذله خلال الفترة الماضية.

خطوة جديدة في ملف ستاد الأهلي

ووافق المجلس في اجتماع اليوم على سفر محمد سراج، عضو المجلس إلى لندن للمشاركة في مؤتمر ويمبلي للاستادات المُقرر إجراؤه في الفترة بين 25 إلى 29 من نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يجهز "سراج" ملفًا كاملًا بتكليف من محمود الخطيب، رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن الرؤية الكاملة للمشروع من أجل عرضه في الاجتماع القادم.