شوقي غريب: مباراة غانا صعبة والإصابات تجبرنا على تغيير طريقة اللعب

تحدث شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن مواجهة غانا المقرر لها في الثامنة مساء غد الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية لمرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما، المقامة في مصر حتى 22 نوفمبر الجاري، مشددا على أنها مباراة مهمة في مشوار البطولة بعد الفوز على مالي بالمباراة الافتتحاية بهدف دون رد.

وقال شوقي غريب، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة غانا: "تابعنا مالي بكثافة وشاهدنا 8 مباريات لهم من أجل تحقيق الهدف في النهاية وهو الفوز كما تحقق، الأمر نفسه نفعله مع منتخب غانا وضعنا أيدينا على نقاط القوة والضعف في منتخب غانا وجاهزون لمواجهتهم والفوز غدا يمنحنا التأهل لنصف النهائي".

شوقي غريب يتحدث عن الإصابات التي تضرب لاعبي المنتخب

وتطرق غريب للحديث عن الإصابات التي تضرب الفريق قائلا: "الفريق تعرض لإصابات متتالية، وكل العناصر التي تعرضت لإصابات معظمهم يشغلون مركز صانع الألعاب وكانوا يمثلون قوة بالنسبة لنا آخرهم ناصر ماهر، وكلها إصابات بعيدة عن الجهاز الفني أو التدريبات وكلها إصابات قدرية".

وواصل المدير الفني للفراعنة تصريحاته قائلا: "اعتدنا على تدريب اللاعبين في عدة مراكز بخلاف مراكزهم للتعامل مع كل الظروف وأتمنى ألا تحدث أي إصابات جديدة في المباريات المقبلة، خصوصًا أن الإصابات تؤثر بشدة على شكل وأداء الفريق، وطريقة اللعب قد تتغير بسبب الإصابات من أجل تحقيق هدفي الأول وهو النقاط الثلاثة".