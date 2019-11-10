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خاص.. كاف: مصر مرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

06:22 م | الأحد 10 نوفمبر 2019
كتب: حسن مظهر الدسوقي
خاص.. كاف: مصر مرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

الترجي صاحب أخر لقب

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أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أن مصر من بين الدول المرشحة بقوة لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي من المقرر أن يقام من مباراة واحدة خلال النسخة الحالية، حيث شدد الكاف بأنه لم يفتح باب التقديم لاستضافة النهائي حتى الأن.

وقال شيهو ديكو عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في تصريحات خاصة لـ "الوطن سبورت"، إن مصر مرشحة لاستضافة هذا الحدث مثلها مثل دول عديدة تريد استضافة نهائي الأبطال في شكله الجديد، بعدما تقرر إقامته من مباراة واحدة في دولة من دول أفريقيا.

وتابع: "هناك اجتماعات مكثفة خلال الفترة المقبلة من أجل الانتهاء من معايير إختيار الدولة المضيفة لهذا الحدث الكبير".

النسخة الماضية حصدها الترجي التونسي بعد منافسة شرسة أمام الوداد

النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا أقيمت من مباراتين بين الترجي التونسي والوداد المغربي، حيث نجح الترجي في حصد اللقب بعد لغط كبير، وكانت أخر نسخة حصل عليها فريق مصري في موسم 2013 بعدما نجح الأهلي في حصد اللقب على حساب أورلاندو بايرتس من جنوب أفريقيا، وتأهل حينها لكأس العالم للأندية، وكانت آخر بطولة لمحمد أبوتريكة الذي اعتزل عقب انتهاء كأس العالم الذي أقيم حينها بالمغرب.

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