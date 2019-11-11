"عنتر" يطلب الرحيل من الزمالك والنادى يتمسك بـ"أبوجبل"

عقد محمد عنتر، لاعب فريق الزمالك، اجتماعاً مع أمير مرتضى، المشرف على فريق الكرة، وطلب منه بشكل رسمى موافقة النادى على رحيله عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، للحصول على فرصة المشاركة أساسياً مع أى فريق، فى ظل عدم مشاركته مع الأبيض طوال الفترة الماضية.

وأكد اللاعب، خلال الجلسة، أنه يمتلك عدداً من العروض داخل مصر، أبرزها من وادى دجلة، وفى حال وصول عرض رسمى من النادى للتعاقد معه يتوقف على موافقة الزمالك مبدئياً على فكرة بيعه، وتحديد السعر المناسب لذلك.

فى سياق قريب، تم الاتفاق بين النادى والثنائى محمود علاء ومحمد عبدالغنى على تعديل عقدَيهما، والتوقيع عليهما فور عودتهما من المشاركة مع المنتخب الأول خلال مباراة كينيا فى تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

برنامج بدنى خاص لتجهيز "بوطيب".. وتعديل عقود "علاء وعبدالغنى" بعد العودة من مهمة المنتخب

على جانب آخر، وضع الجهاز الفنى للفريق، بقيادة الصربى ميتشو، برنامجاً بدنياً خاصاً لتجهيز المغربى خالد بوطيب، مهاجم الفريق، تمهيداً لظهوره مع الفريق خلال الفترة المقبلة، عقب عودته من ألمانيا السبت الماضى، واطمئنانه على إصابته فى الركبة، ويخوض حالياً تدريبات تأهيلية.

فى جانب مختلف، تحفَّظ مجلس إدارة النادى على فكرة رحيل محمد أبوجبل، حارس المرمى، عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لحاجة الفريق له وقيده فى القائمة الأفريقية، فى الوقت الذى تتواصل فيه المفاوضات بين الحارس ونادى إنبى للتعاقد معه، والضغط على الزمالك للموافقة على الصفقة.