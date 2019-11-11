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صور.. جلسة عشاء تجمع أحمد مرتضى واللاعب علي غزال

03:00 ص | الإثنين 11 نوفمبر 2019
كتب: رامي مصطفى
صور.. جلسة عشاء تجمع أحمد مرتضى واللاعب علي غزال

علي غزال لاعب فرينسي البرتغالي

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قال الإعلامي أحمد شوبير، إن جلسة عشاء جمعت أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ولاعب فريق فرينسي البرتغالي علي غزال، ووكيل أعماله.

ونشر شوبير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمع أحمد مرتضى وعلى غزال ووكيله، معلقًا: "أحمد مرتضي ودعوة على العشاء للاعب علي غزال ووكيله".

ويعد على غزال لاعبًا حرًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما رحل عن فريقه السابق فرينسي البرتغالي.

وفسخ علي غزال لاعب منتخب مصر السابق، عقده مع فريق فرينسي البرتغالي، بعدما هبط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى البرتغالي.

وتواجد غزال ضمن القائمة التي خاضت كأس أمم أفريقيا 2019، والتي أقيمت في مصر، وشهدت على خروج مبكر للمنتخب المصري من الدور ثمن النهائي أمام جنوب أفريقيا.

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