"ستاد القاهرة": جاهزون لمباريات الأهلي والزمالك بعد انتهاء أمم أفريقيا

كشف علي درويش، رئيس هيئة ستاد القاهرة، جاهزية الملعب لاستقبال مباريات الأهلي والزمالك بالإضافة إلى منتخب مصر، بعد انتهاء منافسات كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا في مصر، خلال الفترة ما بين 8 حتى 22 نوفمبر الجاري، حيث يحتضن ستاد القاهرة منافسات المجموعة الأولى والتي تضم مصر ومالي وغانا والكاميرون.

وأوضح درويش في تصريحات تليفزيونية، أمس الأحد، عبر "القناة الأولى"، أن الأهلي أتم تعاقده بالفعل مع هيئة ستاد القاهرة لاستضافة مبارياته المقبلة على الملعب بعد انتهاء أمم أفريقيا.

وأشار درويش إلى أن الاتفاق مع نادي الزمالك واتحاد الكرة ما زال جاريًا، حول استضافة مباريات الزمالك ومنتخب مصر على ستاد القاهرة، خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "من المفترض أن تعود مباريات الدوري ومنتخب مصر إلى ملعب ستاد القاهرة بعد بطولة أمم أفريقيا، وذلك بعد جاهزية الملعب".

درويش: الملعب كان جاهزًا لاستضافة مباراة القمة

وأردف: "الملعب كان تحت أعمال الصيانة خلال فترة انطلاق الدوري المصري، حيث كنا نستعد لاستضافة بطولة أمم أفريقيا تحت 23، والآن أصبح الملعب جاهزًا لاستقبال المباريات من جديد".

وتحدث درويش عن مباراة القمة التي تم تأجيلها: "كنا مستعدين لاستضافة المباراة على ملعب القمة لأننا كنا انتهينا من أعمال الصيانة، إلا أن أسباب أمنية حالت دون إقامة اللقاء من الأساس".

ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة، الإثنين، المباراة التي تجمع بين منتخبي مصر وغانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، في تمام الساعة الثامنة مساءً.