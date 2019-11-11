فايلر يطلب "مهاجم وجناح" لتدعيم خط هجوم الأهلي

تراجع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، عن صفقة المدافع "المساك" بعد عودة سعد سمير من الإصابة، وقناعة المدرب بمستواه بشكل كبير، إضافة إلى وجود ياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمود متولي وأيمن أشرف.

وكشف مصدر داخل الجهاز الفني، عن أن فايلر استقر على طلب التعاقد مع لاعبين الأول في مركز رأس الحربة والثاني في مركز الجناح الأيسر في خط الهجوم.

ويأتي تراجع فايلر عن صفقة المدافع في ظل أحقية الأهلي في استبدال لاعبين فقط في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، ومن المقرر أن يقدم المدرب السويسري طلباته إلى محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي.

اجتماع خاص بين فايلر ومحسن صالح قبل مران اليوم

ومن المقرر أن يجتمع فايلر ومحسن صالح، في الوقت الحالي، قبل انطلاق مران الفريق الجماعي والمقرر له في الرابعة عصر اليوم، على ملعب التتش، ويعرض فايلر طلباته على رئيس لجنة التخطيط إضافة إلى تقديم تقرير مفصل وشامل عن كل لاعب بالفريق، ومناقشة عدد من الملفات المهمة أبرزها الراحلين في يناير المقبل والراحلين في نهاية الموسم، ويأتي على رأسهم حسين السيد، وجيرالدو حيث يخرج الثنائي من الحسابات الفنية لفايلر بشكل نهائي.

ويخرج مارسيلو من الحسابات بسبب امتلاك الأهلي علي معلول ومحمود وحيد إضافة إلى إجادة أيمن أشرف في ذلك المركز، بينما يأتي رحيل جيرالدو بسبب تواضع مستواه.