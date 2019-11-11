بالفيديو.. منتخب غانا يتقدم على مصر بهدف مبكر بأمم أفريقيا تحت 23 عاما

تقدم منتخب غانا بالهدف الأول في شباك مصر خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب ستاد القاهرة ضمن منافسات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتي تستضيفها مصر في الفترة ما بين 8 وحتى 22 من نوفمبر الجاري.

وسجل ياه يبواه لاعب نادي سيلتا فيجو الهدف الأول لمنتخب غانا في الدقيقة السادسة من زمن المباراة.

واستقبل يبواه عرضية أرضية من الجانب الأيسر ليسكنها في شباك الحارس محمد صبحي محرزا الهدف الأول للنجوم.

وكان المنتخب المصري قد انتصر في أولى مبارياته علي حساب مالي، بهدف دون رد سجله مصطفي محمد، في اللقاء الذي أقيم يوم الجمعة الماضي.

فيما تعادل منتخب غانا مع نظيره الكاميروني في الجولة الأولى بهدف لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة أيضا.

وودع منتخب مالي البطولة رسميا بعد خسارته أمام الكاميرون بهدف نظيف، في المباراة التي انتهت قبل قليل على ستاد القاهرة.

وتتواجد الجماهير المصرية بكثافة في مدرجات استاد القاهرة لمؤزارة الفراعنة أمام منتخب غانا في الجولة الثانية، والتي يسعى خلالها الفراعنة للفوز من أجل خطف بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

وكان شوقي غريب قد شرح للاعبين مواطن القوة والضعف في منتخب غانا، وكيفية استغلال نقاط الضعف، لتحقيق الفوز لضمان الصعود للدور نصف النهائي من البطولة.

ويفقد المنتخب الأوليمبي جهود ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق بسبب الإصابة، التي تعرض لها خلال مباراة مالي بالافتتاح، حيث تعرض للإصابة بخلع في الكتف، بعد ربع ساعة، وخرج وشارك بدلا منه عمار حمدي، وتأكد غيابه عن المنتخب في باقي مباريات البطولة.