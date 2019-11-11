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الهدف الثاني لغانا في شباك مصر بخطأ فادح من محمد عبد السلام

09:07 م | الإثنين 11 نوفمبر 2019
كتب: أحمد موسى
الهدف الثاني لغانا في شباك مصر بخطأ فادح من محمد عبد السلام

المنتخب الأوليمبي

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سجل المنتخب الغاني الأولمبي، الهدف الثاني في شباك منتخب مصر خلال المباراة التي تجمعهما على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وسجل منتخب غانا الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة الثانية من بداية الشوط الثاني، بعد خطأ من جانب محمد عبد السلام بعد أن رجع الكرة قصيرة لحارس المرمى محمد صبحي، لينجح صامويل أوبينج في استخلاص الكرة وإحراز الهدف الثاني.

 

المنتخب المصري يبحث عن الفوز من أجل حجز بطاقة التأهل لنصف النهائي بشكل رسمي، وفي حالة التعادل أو الخسارة سينتظر للجولة الأخيرة أمام المنتخب الكاميروني لحسم موقفه والتي تقام يوم الخميس المقبل في ختام دور المجموعات.

وتأكد افتقاد المنتخب الأوليمبي لجهود ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق بسبب الإصابة، التي تعرض لها خلال مباراة الافتتاح أمام مالي، بخلع في الكتف، بعد مرور ربع ساعة من أحداث اللقاء، وخرج وشارك بدلا منه عمار حمدي، وتأكد غيابه عن باقي مباريات البطولة.

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