75 دقيقة.. مصر تسعى لإدراك التعادل.. وإنذار لحارس غانا لتعمده إضاعة الوقت

مرت 75 دقيقة حتى الآن من زمن مباراة مصر وغانا، على ستاد القاهرة الدولي، بالجولة الثانية من بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، وهي البطولة التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري، ولاتزال تشير نتيجة المباراة إلى تقدم المنتخب الغاني بنتيجة 2-1.

واصل المنتخب الأولمبي بعد ذلك سيطرته على وسط الميدان وسط تراجع كبير من المنتخب الغاني.

وفي الدقيقة 63، أهدر صلاح محسن هدفًا مؤكدًا للفراعنة بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها حارس غانا.

وفي الدقيقة 64، نفذ أحمد فتوح عرضية من ركلة حرة غير مباشرة سددها أحمد رمضان بيكهام برأسية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها كوامبي باه حارس مرمى منتخب غانا.

وفي الدقيقة 66: أجرى المنتخب الأولمبي أول تغييراته بنزول عبدالرحمن مجدي بدلاً صلاح محسن.

وفي الدقيقة 67، سدد أسامة جلال تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء علت المرمى الغاني.

وفي الدقيقة 69، سدد عبدالرحمن مجدي كرة قوية من داخل منطقة جزاء غانا علت عارضة المرمى الغاني.

وفي الدقيقة 70، أجرى المنتخب الغاني تغييرًا بنزول سيمون زيبو محل مايكل أجيبك بورنو.

وفي الدقيقة 71، منح حكم اللقاء كارت أصفر لحارس مرمى غانا لتعمده إيقاف المباراة في أكثر من مناسبة بداعي علاجه من أجل تضييع الوقت.

وفي الدقيقة 74، سدد كريم العراقي كرة صاروخية من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بالعارضة.