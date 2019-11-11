أحمد ريان يقتل غانا بالهدف الثالث للفراعنة

سجل منتخب مصر الهدف الثالث للمنتخب الأولمبي في شباك غانا، خلال المباراة التي تجمعهما على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة للأولمبياد.

وارتقى البديل أحمد ياسر ريان برأسه ليضع الكرة في شباك غانا بالدقيقة 88 بعد ضربة ركنية من الجانب الأيسر.

وكان رمضان صبحي قد أحرز الهدف الثاني لمنتخب مصر بعد استغلاله ارتداد الكرة من حارس مرمى غانا، ليسددها في الشباك معلنا عن الهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة 82.

وفي الدقيقة السادسة من زمن المباراة، نجح ياو يبواه في تسجيل هدف التقدم لمصلحة غانا من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد أن تلقى تمريرة عرضية ساحرة من الجانب الأيسر مررها له صامويل أوبينج بعدما راوغ أكثر من لاعب من المنتخب المصري ببراعة يحسد عليها.

وأحرز مصطفى محمد هدف المنتخب الأولمبي في الدقيقة 17، برأسية مثالية على غرار هدفه في شباك مالي المباراة السابقة.

ومع بداية الشوط الثاني تسبب محمد عبد السلام في إحراز المنتخب الغاني الهدف الثاني بعد تمريرة خاطئة من مدافع الزمالك لحارس مرماه، لينجح مهاجم النجوم السوداء في إحراز هدف التقدم.